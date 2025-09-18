Guiriko : L’Autorité nationale de coordination du foncier en mission pour sécuriser les sites industriels de la région

Bobo-Dioulasso, 16 sept. 2025 (AIB) – L’Autorité nationale de coordination du foncier (ANCF) a effectué mardi, une mission de prospection dans la région du Guiriko pour identifier et sécuriser les zones destinées à l’implantation d’unités industrielles. Conduite par le Directeur des opérations, Boromo Traoré, la délégation a échangé avec les autorités régionales et locales avant de visiter les sites industriels envisagés.

La mission a commencé par une audience au gouvernorat avec le gouverneur Mariama Konaté/Gnanou. Cette dernière a rappelé l’importance de protéger les terrains destinés aux projets industriels pour renforcer le rôle économique de Bobo-Dioulasso.

« Qui dit Bobo-Dioulasso dit ville économique et industrielle. Il est donc nécessaire que les zones prévues pour les réalisations industrielles soient sécurisées. L’appui de l’ANCF est crucial pour accompagner nos actions », a-t-elle souligné.

Le Directeur des opérations de l’ANCF, Boromo Traoré a expliqué que cette initiative s’inscrit dans la vision du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui place l’industrialisation au cœur de sa gouvernance.

Depuis la rencontre du 14 juin 2025 à Manga avec les forces vives,il a été donné instruction aux structures techniques de créer des zones industrielles dans toutes les régions. L’ANCF, rattachée à la Présidence, encadre ces services pour assurer la mise en œuvre de cette vision, a-t-il précisé.

La mission s’est rendue par la suite sur le terrain, accompagnée du PDS de l’arrondissement n°04, Balemany Serissouma, et du Directeur régional de l’Urbanisme et de l’Habitat du Guiriko, Yaya Ouattara. Les localités de Borodougou et de Tondogosso ont été visitées. Dans ces zones, un site industriel d’une superficie de 27 hectares a été identifié.

« Nous avons constaté que ce site est fortement colonisé. Nous rendrons compte à l’autorité et des décisions seront prises », a déclaré le Directeur des opérations de l’ANCF, Boromo Traoré.

Le Directeur régional de l’Urbanisme et de l’Habitat, Yaya Ouattara a indiqué que tout projet industriel doit respecter les zones définies dans le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme. Une note ministérielle de 2021 interdit la délivrance d’avis favorables pour les sites déjà planifiés, a-t-il dit.

La mission de l’ANCF se poursuivra à Orodara, Banfora, Niangoloko et Gaoua, avec le même objectif, sécuriser les zones industrielles pour créer un environnement propice à l’industrialisation et soutenir la dynamique économique nationale.

Agence d’Information du Burkina

AB/bak