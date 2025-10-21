Burkina/Culture-Houet-SRC2025-Lancement

Guiriko : Lancement officiel de la Semaine régionale de la culture à Bobo-Dioulasso

Bobo-Dioulasso, 21 oct. 2025 (AIB)-La Semaine régionale de la culture (SRC) 2025 de la région autonome du Houet a été officiellement lancée le lundi 20 octobre 2025, au Théâtre de l’Amitié de Bobo-Dioulasso. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général du gouvernement, Ousmane Ouattara, représentant le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, Roger Barro, patron de la cérémonie.

Dans son allocution, M. Ouattara a salué la richesse culturelle et artistique du Houet, soulignant que cette région, à juste titre autonome sur le plan culturel, demeure un véritable vivier de talents qui fait la fierté du Burkina Faso.

Placée sous la présidence du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou, cette édition constitue une étape préparatoire à la Semaine nationale de la culture (SNC) prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Au total, 522 compétiteurs s’affrontent dans quatre disciplines : les arts du spectacle, les arts plastiques, l’art culinaire et les sports traditionnels. Les lauréats représenteront le Houet à la SNC 2026.

La directrice générale de la SNC, Christiane Sanon/Coulibaly, a exhorté les participants à faire preuve d’excellence et de fair-play. Les résultats des différentes épreuves seront proclamés le mercredi 22 octobre 2025, toujours au Théâtre de l’Amitié.

Agence d’information du Burkina

