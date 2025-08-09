Guiriko : L’AJSB échange avec le chef de canton des Bôbô Mandarê en prélude à la Super Coupe 2025

Bobo-Dioulasso, 9 août 2025 (AIB)-Une délégation de l’Association des Journalistes Sportifs du Burkina (AJSB), conduite par son président, Ibrahim Diallo, a rendu visite ce samedi au chef de canton des Bôbô Mandarê, dans le cadre des préparatifs de la 32ᵉ édition de la Super Coupe AJSB.

L’événement sportif est prévu le 14 septembre 2025, à 15 h, au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Il opposera Rahimo FC, champion en titre et vainqueur de la Coupe du Faso, à l’Union Sportive des Forces Armées (USFA), deuxième du championnat national.

Après les salutations d’usage, M. Diallo a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé à la délégation, avant d’annoncer officiellement la date et les équipes en lice. Le chef de canton a, pour sa part, remercié l’AJSB pour cette démarche et formulé des prières pour que l’événement se déroule dans la paix, la sécurité et avec une forte mobilisation.

Au cours de la rencontre, le président de l’AJSB a remis un tee-shirt symbolique au chef. Dans un ton humoristique (parent à plaisanterie), il a lancé : « Un Peulh dans un village bobo, c’est venir voir mes petits esclaves, et j’ai été très bien accueilli parce qu’ils sont obligés de le faire », suscitant des sourires.

En marge de cette visite, la délégation de l’AJSB a rencontré plusieurs personnalités, notamment le secrétaire général du gouvernorat, représentant madame le gouverneur, le président de la délégation spéciale de la commune, des opérateurs économiques locaux ainsi que la ligue régionale de football.

Pour M. Diallo, cette mission à Bobo-Dioulasso s’achève sur un bilan « très positif ». Il a déjà salué la mobilisation attendue du public pour la réussite de la Super Coupe le 14 septembre prochain.

