Guiriko : La Police nationale incinère plus de 15 tonnes de produits prohibés

Bobo-Dioulasso, 23 octobre 2025 (AIB) – La Police nationale a procédé, ce jeudi 23 octobre 2025, au centre d’enfouissement technique de Bobo-Dioulasso, à l’incinération de plus de 15 tonnes de produits prohibés saisis des mains de trafiquants.

Estimée à environ un milliard de francs CFA, cette importante quantité de produits est le fruit d’une série d’opérations menées par les différentes unités de la Police nationale depuis 2023.

Selon le Directeur provincial de la Police nationale du Houet, le commissaire principal Aboubakary Siribié, ces opérations ont permis de mettre plus d’une vingtaine de personnes à la disposition de la justice, tandis que les enquêtes se poursuivent pour interpeller d’autres complices en fuite.

M. Siribié a précisé que les produits incinérés étaient constitués de comprimés, de drogues et de boissons frelatées, responsables de nombreux maux au sein de la société. Il a réaffirmé la détermination de la Police nationale à poursuivre sans relâche la lutte contre le trafic de stupéfiants et autres produits prohibés au Burkina Faso.

Le Directeur provincial a également félicité les unités de police pour leur professionnalisme et leur vigilance, qui ont permis la saisie et la destruction de ces produits, tout en invitant la population à renforcer sa collaboration avec les forces de sécurité pour endiguer le phénomène.

<<Ces résultats sont le fruit de la vigilance et du travail acharné de toutes les unités de la Police nationale lors des patrouilles et contrôles routiers », a-t-il déclaré.

« La lutte contre la contrebande est l’affaire de tous. Nous devons agir ensemble pour éradiquer ce fléau », a insisté le commissaire Siribié.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata