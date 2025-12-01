Guiriko : La DREP/PNF exhorte à la rigueur pour boucler l’année 2025

Bobo-Dioulasso, 1er décembre 2025 (AIB)-La Direction régionale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko a procédé, lundi matin, à la montée mensuelle des couleurs nationales. Sous la conduite du directeur régional, Soilliou Karantao, le personnel a renouvelé son attachement à la Nation et son engagement à renforcer la qualité du service public éducatif.

M. Karantao a exhorté ses collaborateurs à achever avec rigueur les activités administratives et pédagogiques de l’année 2025. Il a également annoncé que la rentrée sportive régionale se tiendra le 7 janvier 2026 au stade Wobi de Bobo-Dioulasso.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance solennelle et marquée par le civisme.

