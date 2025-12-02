Guiriko/Éducation : La DREPPNF rappelle les exigences de bonne gouvernance aux dix nouveaux CCEB

Bobo-Dioulasso, 1er décembre 2025 (AIB)-Dix nouveaux Chefs de Circonscription d’Éducation de Base (CCEB) de la région du Guiriko, récemment nommés par arrêté du ministère de l’Éducation nationale, ont pris part ce lundi à une rencontre d’orientation initiée par le Directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, M. Soilliou KARANTAO.

L’objectif : leur rappeler les règles essentielles d’une gestion administrative responsable au moment où ils entament officiellement leur mission.

Ces responsables éducatifs, porteurs de la confiance des plus hautes autorités nationales depuis leur nomination du 10 novembre 2025, ont d’abord été félicités par le Directeur régional, qui les a encouragés à se montrer dignes de la responsabilité qui leur est confiée. M. KARANTAO a insisté sur plusieurs principes cardinaux devant guider leur action : loyauté institutionnelle, circulation fluide de l’information, collaboration à tous les échelons, transparence, respect strict de la ligne hiérarchique, ainsi que rigueur dans la rédaction et la transmission des rapports.

Aux côtés du Directeur régional se trouvaient les Directeurs provinciaux de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Houet, du Tuy et du Kénédougou, respectivement MM. Raoul TUINA, Ladji OUATTARA et Faustin SANON. Ils ont encouragé les nouveaux responsables à impulser un management participatif, à instaurer des cadres réguliers de dialogue et à mettre en œuvre la feuille de route issue du récent Forum régional sur l’éducation dans le Guiriko.

Les Directeurs provinciaux ont rappelé que la mobilisation des communautés éducatives et une coordination efficace entre les services constituent des leviers essentiels pour améliorer les performances scolaires, dans un contexte où les attentes sont particulièrement élevées.

En réaction, les CCEB ont salué la tenue de cette séance, jugée opportune. Ils ont exprimé leur gratitude aux premières autorités éducatives pour l’accompagnement constant dont ils bénéficient. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement à renforcer le pilotage pédagogique dans leurs circonscriptions respectives, en vue d’atteindre un taux de réussite de 95 % au Certificat d’Études Primaires (CEP) session 2026, un objectif ambitieux fixé pour maintenir le dynamisme de la région.

Pour ces nouveaux responsables, le climat de travail instauré au sein de la DREPPNF du Guiriko constitue un stimulant supplémentaire pour hisser les performances éducatives à un niveau encore plus élevé.

Agence d’Information du Burkina

AB/ata