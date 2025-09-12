BURKINA-GOURMA-SANTE-VACCINATION

Gourma/Vaccination contre la fièvre jaune : Une rencontre de plaidoyer pour susciter l’accompagnement de tous

Fada N’Gourma, 12 sept. 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le jeudi 11 septembre 2025 à Fada N’Gourma, une rencontre de plaidoyer sur la campagne de vaccination contre la fièvre jaune qui se déroule du 10 au 16 septembre 2025 dans la commune, afin de susciter l’accompagnement de tous.

La campagne concerne les personnes âgées de 9 mois à 60 ans. Les populations peuvent recevoir le vaccin dans les sites avancés tels que les marchés, yaars, lieux de culte, places publiques ainsi que dans les sites fixes que sont les formations sanitaires.

Au cours de la rencontre, tenue le jeudi 11 septembre 2025 à Fada N’Gourma, le responsable de la promotion de la santé du district sanitaire de Fada N’Gourma, Boubacar Gila, a animé deux communications.

La première a porté sur les généralités et aspects techniques de la fièvre jaune, une maladie hémorragique aiguë évitable par la vaccination et la seconde a concerné la communication en faveur du vaccin antiamaril.

M. Gila a rappelé que la fièvre jaune, transmise par le moustique Aedes, peut se manifester par une forte fièvre, des douleurs musculaires et céphalées, et qu’elle peut entraîner des décès avec un taux de létalité variant entre 20 et 80%.

Il a insisté sur l’importance d’atteindre au moins 95% de couverture vaccinale afin de renforcer l’immunité collective et d’éviter des épidémies.

Pour sa part, le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a indiqué que cette rencontre visait à donner des informations justes sur la maladie et le vaccin afin de susciter l’accompagnement de tous.

« Une personne qui meurt est une perte pour la nation. C’est pourquoi l’Etat burkinabè déploie des moyens colossaux pour la santé des populations », a-t-il affirmé.

La campagne de vaccination contre la fièvre jaune, selon les organisateurs, est aussi une occasion de sensibiliser les bénéficiaires sur les effets indésirables possibles du vaccin et de rassurer sur leur prise en charge par les structures sanitaires compétentes.

Agence d’information du Burkina

