Gourma : Une journée de loisirs pour renforcer la cohésion entre PDI et population hôte

Fada N’Gourma, 12 oct. 2025 (AIB) – Le directeur provincial des Sports et des Loisirs de la Komondjari, Mathias Kaboré, a initié le samedi 11 octobre 2025, à Fada N’Gourma, une journée de loisirs au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) de la Komondjari et de la population hôte, afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

Placée sous la présidence du président de la délégation spéciale (PDS) de Bartiébougou, Idogo Boukary, la cérémonie d’ouverture a réuni plusieurs ressortissants de la province ainsi que des acteurs du monde sportif et associatif.

Le PDS a salué l’organisation de cette journée, qu’il a qualifiée d’acte de résilience et d’engagement pour la paix.

« Cette journée des loisirs n’est pas simplement un événement festif, c’est un cri de vie, un engagement pour la paix et la cohésion sociale », a-t-il déclaré, invitant les jeunes à être des porteurs de paix et des bâtisseurs d’un avenir meilleur.

Le directeur provincial des Sports et des Loisirs, Mathias Kaboré, a indiqué que l’initiative s’inscrit dans la vision du ministère de tutelle, qui fait du sport et du loisir des instruments d’intégration et de cohésion sociale.

« Elle offre un cadre de détente et de fraternité pour les populations résilientes de la Komondjari à travers la pratique des jeux de société tels que la pétanque, les cartes, le lido, l’awalé, les dames, le Scrabble ou encore les tirs au but », a-t-il précisé.

Pour le représentant provincial des jeunes, Assibidi Lompo, cette journée leur a permis de se sentir en famille et de renforcer les liens de fraternité au sein de la jeunesse. « Ces actions sont à encourager pour garantir l’unité et la paix dans la province », a-t-il affirmé.

La représentante des organisations féminines, Noumpoa Sawadogo/Traoré, coordinatrice provinciale, a salué l’initiative, soulignant qu’elle a permis de retisser les liens entre filles et fils de la Komondjari.

La journée a été marquée par des compétitions ludiques et sportives, des échanges fraternels et une ambiance conviviale, illustrant la volonté commune des populations de vivre ensemble dans la paix et l’harmonie.

Agence d’Information du Burkina

