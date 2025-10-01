BURKINA-GOURMA-SANTE-DEPISTAGE-HEPATITE

Gourma : Un dépistage volontaire de l’hépatite B et du VIH/Sida au Haut-commissariat

Fada N’Gourma, 1er oct. 2025 (AIB) –Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a initié, le lundi 29 septembre 2025 à Fada N’Gourma, une séance de dépistage volontaire de l’hépatite B et du VIH/Sida, afin de mieux se projeter dans l’avenir.

Pour M. Nacanabo, « un agent en bonne santé est un agent performant qui peut donner le meilleur de lui-même ».

Il a souligné que l’hépatite est une maladie mortelle et que connaître son statut sérologique rassure et permet de mieux se projeter dans l’avenir.

Le Haut-commissaire, a annoncé que dans les prochains jours, l’Association BUAMINYABA, sera sollicitée pour organiser des séances similaires dans les différents services et collectivités territoriales de la province.

Silas Nacanabo, a invité les chefs de service à saisir cette opportunité, d’autant plus que le dépistage est gratuit.

L’Association BUAMINYABA, qui offre ces services avec l’appui du Fonds mondial et le soutien de l’Etat burkinabè, propose également des prestations de conseil en santé sexuelle, de suivi en cas de tuberculose, paludisme et malnutrition.

Son conseiller psychologique et responsable de l’équipe de dépistage, Joseph Ouôba, a indiqué que ce test est d’une grande importance, car il permet à chacun de connaître son statut.

« Lorsqu’un résultat est négatif, il aide à prendre des engagements pour rester en bonne santé. Lorsqu’il est positif, il permet d’accéder à un traitement qui prolonge la vie », a-t-il expliqué.

M. Ouôba a par ailleurs rappelé que toute personne âgée de 15 ans et plus peut se faire dépister volontairement, tandis que les mineurs doivent être accompagnés d’un parent.

Selon lui, en plus des dépistages en centre, l’association se déplace vers les groupes d’au moins dix personnes manifestant le désir de bénéficier de ses services.

Agence d’information du Burkina

