Gourma/Suivi de la campagne agricole humide 2025-2026 : Le gouverneur salue l’engagement des producteurs

Fada N’Gourma, 03 oct. 2025(AIB)- Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a effectué, le jeudi 2 octobre 2025, un suivi de la campagne agricole humide 2025-2026 sur deux sites d’exploitation à Untandéni dans la commune de Diapangou et à Zanré dans la commune de Diabo. Il s’est dit satisfait du travail abattu par les producteurs et les services techniques en charge de l’agriculture et de l’élevage.

Cette sortie le jeudi 2 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’«Offensive agropastorale et halieutique 2023-2025 », qui ambitionne d’atteindre la souveraineté alimentaire du Burkina Faso.

Pour la région du Goulmou, les objectifs fixés pour la campagne 2025-2026 portent sur 724 618 tonnes de céréales, 196 840 tonnes de cultures de rente, environ 56 000 tonnes de vivriers, 39 000 tonnes de produits maraîchers et plus de 10 000 tonnes de cultures fourragères.

« Les producteurs ont bénéficié de l’accompagnement de l’Etat en intrants agricoles, en semences améliorées ainsi que de l’appui des techniciens pour leur permettre d’atteindre ces objectifs. En plus, ils ont profité de labours subventionnés et gratuits et de la réalisation de forages à grand débit », a indiqué le gouverneur Ram Joseph Kafando.

Il a souligné que cette visite visait à constater de visu le déroulement de la campagne.

Sur le terrain, le gouverneur, a noté la disponibilité des techniciens agricoles à accompagner les exploitants, une assistance bien accueillie par ces derniers.

Il a également observé la maturité du riz dans les deux périmètres visités, signe que les techniques culturales diffusées sont bien assimilées.

Le directeur régional en charge de l’Agriculture du Goulmou, Bassirou Mandé, a précisé que 724 618 tonnes de céréales sont attendues dans la région cette saison.

« Au stade actuel, la physionomie est très bonne. Si les pluies se maintiennent jusqu’à mi-octobre, les résultats fixés pourront être atteints », a-t-il assuré.

Selon M. Mandé, l’Etat a fortement soutenu la campagne en apportant des fertilisants, en réalisant près de 2 000 hectares de labours avec 19 tracteurs et 10 motoculteurs, ainsi qu’en aménageant environ 340 hectares de bas-fonds.

Au nom des exploitants d’Untandéni, Salifou Idani, a rappelé que 272 producteurs, dont 241 femmes, 20 personnes déplacées internes et 175 jeunes, travaillent sur une superficie de 11 hectares de riz. Ils espèrent récolter 38,5 tonnes à la fin de la moisson.

« Nous remercions les autorités pour l’appui en intrants, en suivi-conseils et en labours. Nous souhaitons également bénéficier d’un accompagnement pour la culture de contre-saison », a-t-il plaidé.

Le gouverneur a encouragé les producteurs et productrices à poursuivre leurs efforts afin de contribuer à l’autosuffisance alimentaire de la région et du pays.

