Gourma/Solidarité : 200 ménages de PDI et hôtes bénéficient de kits d’hygiène et non alimentaires

Diapangou, 18 sept. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune de Diapangou, Jean Youma, a présidé, le jeudi 18 septembre 2025 à Diapangou, la remise à 200 ménages des Personnes déplacées internes (PDI) et des familles hôtes de la commune, des kits d’hygiène et non alimentaires, offerts par l’ONG CREDO, avec l’appui financier de World Vision.

Chaque ménage a reçu un seau, un bidon de 20 litres, 7 boules de savon, un dispositif de lave-main, une bouilloire, un pot pour enfants avec couvercle, un gobelet, un sac vide de 100 kg pour conditionner les kits, deux marmites, deux assiettes, trois nattes et trois moustiquaires imprégnées.

Le directeur des programmes de l’ONG CREDO, Claude Bernard Tiemtoré, a expliqué que l’organisation, créée il y a trente ans par le Pasteur Moïse Napon, s’emploie à redonner dignité et autonomie aux communautés vulnérables, notamment les personnes déplacées internes et leurs hôtes.

« Un constat nous a permis de comprendre que ces populations sont confrontées à des difficultés liées à l’eau et à l’hygiène. Notre mission est de les aider à éviter des maladies comme le paludisme, les diarrhées, les vomissements et les maux de ventre », a-t-il déclaré.

De son côté, le chef du service des eaux et excréta de la direction régionale en charge de l’Assainissement du Goulmou, Issa Kaboré, a salué l’initiative.

« C’est un sentiment de satisfaction de voir ces populations en détresse bénéficier de ces kits d’assainissement. Le volet assainissement est le pilier de la vie communautaire. Ce don permettra de réduire les risques de maladies et d’assurer un minimum d’hygiène », a-t-il souligné.

La porte-parole des bénéficiaires, Jacqueline Idani, a exprimé la gratitude des PDI à ce geste.

« Ce kit va nous permettre de retrouver notre dignité. Les marmites me serviront à préparer les repas pour ma famille, les savons à me laver et les moustiquaires à nous protéger des piqûres de moustiques », a-t-elle témoigné.

Le président de la délégation spéciale de Diapangou, Jean Youma, a salué l’assistance de l’ONG CREDO avant d’exhorter ces bénéficiaires à un bon usage de ces kits.

En plus de l’humanitaire, l’ONG CREDO intervient également dans les domaines de l’éducation, de la formation technique et professionnelle, de la sécurité alimentaire et de la protection de l’enfance.

Agence d’information du Burkina

