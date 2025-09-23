BURKINA-KOMPIENGA-CULTURE-SEMAINE-NATIONALE

Gourma/SNC 2026 : La troupe TINTODYaBA de Pama se qualifie pour la phase finale

Fada N’ gourma, le 20 sept. (AIB)-La troupe TINTODYaBA de Pama a décroché, le vendredi 19 septembre 2025 à Fada N’Gourma, la première place en catégorie chœur populaire et s’est qualifiée pour la phase finale de la Semaine nationale de la culture (SNC), Bobo 2026.

MLa semaine régionale de la culture de l’Est a rendu son verdict ce vendredi 19 septembre 2025 à Fada N’Gourma.

Ainsi la troupe TINTODYaBA de Pama, dans la province de la Kompienga, a décroché la première place dans sa catégorie chœur populaire et s’est qualifiée pour la phase finale de la semaine nationale de la culture Bobo 2026.

