Gourma/Santé : Le CHU régional célèbre l’excellence et ouvre ses portes aux populations

Fada N’Gourma, 29 nov. 2025 (AIB)-Le Centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Fada N’Gourma a tenu, du 28 au 29 novembre 2025, ses journées portes ouvertes couplées à la première édition de la journée d’excellence, sous le patronage du premier vice-président de l’Assemblée législative de transition, Dafidi David Lompo. L’évènement a permis d’offrir gratuitement plusieurs prestations de santé aux populations et de primer 33 agents pour leur engagement professionnel.

Selon le président du comité d’organisation, Alfred M. Lallogo, les journées portes ouvertes ont été marquées par diverses prestations sanitaires gratuites au profit des populations.

«Des consultations de médecins généralistes et spécialistes, le dépistage du col de l’utérus et plusieurs autres dépistages ont été offerts », a-t-il indiqué.

M. Lallogo, a également précisé que 33 agents ont été récompensés lors de la Journée d’excellence tenue le 29 novembre 2025, chacun repartant avec une attestation de mérite.

Patron de la cérémonie, son excellence Dafidi David Lompo, a salué l’initiative qui vise à encourager l’émulation au sein du personnel de santé.

« La journée d’excellence permet aux agents de créer l’émulation entre eux tout en augmentant la qualité des soins. Nous voulons une profession qui puisse donner la vie et l’espoir aux populations résilientes », a-t-il déclaré.

M. Lompo, a par ailleurs rendu hommage au ministre de la Santé pour ses efforts visant à renforcer les capacités techniques des unités de soins, avant d’inviter les agents à poursuivre leurs efforts.

« Il ne s’agit pas de prendre un cadeau de reconnaissance, mais d’un engagement à mieux faire. C’est ainsi que nous aurons un Burkina Faso prospère », a-t-il insisté.

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a souligné l’importance de célébrer le mérite des agents de santé dans un contexte sécuritaire difficile.

« Les activités du CHRU de Fada N’Gourma sont très intenses à cause du terrorisme. La demande de soins s’est accrue, mais malgré cette adversité, nous voyons des agents motivés et constamment à la tâche », a-t-il affirmé.

Dr Kargougou, a félicité l’ensemble du personnel tout en les invitant à davantage de professionnalisme et d’abnégation.

« Les attentes des Burkinabè et celles de la région de l’Est sont nombreuses. Mais je puis vous rassurer que l’État burkinabè travaille à améliorer les plateaux techniques de santé », a-t-il conclu.

Les journées portes ouvertes du CHRU de Fada N’Gourma ont ainsi constitué un cadre d’échanges, de prestations sanitaires et de valorisation du mérite, traduisant l’engagement constant des acteurs de santé au service des populations.

Agence d’information du Burkina

