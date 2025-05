BURKINA-GOURMA-SAPHYTO-OUVERTURE-AGENCE

Gourma/Phytosanitaire : Les producteurs disposent d’une nouvelle agence Saphyto pour répondre à leurs besoins

Fada N’Gourma, 19 mai 2025 (AIB)-Le Point select Saphyto (PSS), Agence FAABO, a ouvert ses portes à Fada N’Gourma le vendredi 16 mai 2025, pour répondre à aux besoins des producteurs et se rapprocher davantage d’eux.

La santé de la population, les activités agrosylvopastorales entre autres sont au cœur des préoccupations des plus hautes autorités actuelles du Burkina Faso dans leur lutte à l’accession totale de la souveraineté de leur patrie commune.

Ainsi, pour y parvenir, un certain nombre de secteurs d’activités doivent innover leurs produits et s’approcher davantage des populations.

C’est dans cet élan que l’agence FAABO de Saphyto ouvre ses portes à Fada N’Gourma, le vendredi 16 mai 2025, dans le but de se rapprocher de la population en général et du monde agricole en particulier.

Selon le directeur général de Saphyto, Auguste Thiombiano, l’inauguration de son agence dans la cité de Yendabili, s’inscrit dans la volonté d’être de plus en plus proche de leurs producteurs pour répondre aux besoins de ces derniers qui avaient bénéficié de plusieurs formations.

Il a indiqué que Saphyto dispose d’une gamme complète de produits comme toute la chaîne de produits agricoles (semences, herbicides, insecticides, produits pour les cultures maraichères).

« Pour les éleveurs, Saphyto prépose le taurinex qui est insecticide acaride recommandé pour protéger le bétail des tiques et des puces », a-t-il M. Thiombiano.

Le directeur général de Saphyto, a indiqué que son agence à travers sa branche spécialisée hygiène publique et son insecticide domestique homologué CSP et OMS-U Kaltox paalga, est un acteur majeur dans le contrôle du paludisme et autres maladies vectorielles (dengue), avec des programmes de pulvérisation et de solutions préventives au profit des populations et des entreprises.

Auguste Thiombiano, a affirmé qu’à travers le Point Select, Saphyto intervient dans le traitement de dératisation, désinsectisation, répulsif, serpent, des denrées, désinfection des conteneurs avant exportation.

« Saphyto est là pour la population et les organisations paysannes », a-t-il clamé.

Le représentant régional des producteurs des cultures maraichères, Adamou Ouali, a laissé que pour un producteur si la pluviométrie est bonne, il y a la sécurité et les produits phytosanitaires sont là, c’est le gain et a soutenu que c’est une immense joie si Saphyto est à leur porte.

Durant 48, une gamme de produits de Saphyto étaient exposés sur la place du marché à bétail afin que les producteurs et les autorités administratives régionales les découvrent.

Saphyto a été créée en 1991, dans la fabrication, le conditionnement et la distribution de produits phytosanitaires au Burkina Faso.

Au service de l’homme et de la plante, depuis 2017 Saphyto est une société 100% burkinabé avec une couverture commerciale sous-régionale.

