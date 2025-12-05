BURKINA-GOURMA-MONTEE-COULEURS

Gourma/Montée des couleurs : Les techniciens d’agriculture exhortés à accompagner les producteurs

Fada N’Gourma, 4 déc. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, ce jeudi 04 décembre 2025, la traditionnelle montée des couleurs nationales. Les techniciens d’agriculture ont été exhortés à accompagner les producteurs à gérer rationnellement leurs récoltes.

La montée du drapeau, le jeudi 04 décembre 2025, suivie du Ditanyé entonné en chœur par les corps constitués et les agents, a servi de cadre pour rappeler l’importance de cet acte civique.

Selon le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, la montée des couleurs nationales répond à deux exigences majeures qui sont, son caractère obligatoire dans toutes les directions provinciales et sa capacité à favoriser le rapprochement entre agents investis d’une même mission, celle de servir loyalement les populations.

«Nous sommes là pour le service public, pour servir les populations », a insisté le Haut-commissaire, avant de féliciter le personnel pour les efforts consentis malgré un contexte adversatif.

Il a adressé une mention spéciale aux techniciens de l’agriculture dont l’accompagnement auprès des producteurs a permis, selon lui, d’enregistrer un rendement agricole excédentaire au cours de la campagne écoulée.

M. Nacanabo, a exhorté les agents à poursuivre cet accompagnement afin d’aider les producteurs à gérer rationnellement leurs récoltes.

Le premier responsable de la province du Gourma, les a également invités à plus d’abnégation et de sens du devoir.

« Sachez qu’il n’y a pas de responsable indispensable sans agent. Le service ne marchera pas sans les agents », a-t-il rappelé, appelant à davantage de loyauté dans l’accomplissement des tâches, parfois en conditions difficiles.

S’adressant aux responsables de service, le Silas Nacanabo, a recommandé la prudence dans la prise de décisions et l’octroi d’une seconde chance aux agents en cas de faute.

Toutefois, il a souligné que la loi doit être appliquée avec rigueur pour les récalcitrants afin de servir d’exemple.

Le Haut-commissaire, a enfin exprimé sa gratitude au personnel de la direction provinciale de l’Agriculture pour l’initiative d’ériger leur mât grâce à une cotisation issue des ressources propres.

A l’orée de cette fin d’année, il a exhorté les corps constitués et les agents d’être prudents dans la circulation.

Agence d’information du Burkina

