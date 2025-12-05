BURKINA-GOURMA-MONTEE-COULEURS

Gourma/Montée des couleurs : Le secrétaire général de la région du Goulmou invite les corps constitués à renforcer la synergie d’action

Fada N’Gourma, 04 déc. 2025 (AIB)- La montée solennelle des couleurs s’est tenue le 02 décembre 2025 au sein de l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (INFPE) à Fada N’Gourma, sous la présidence du secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara. Il a exhorté les corps constitués à travailler en synergie pour un meilleur rendement au service de la nation.

Les corps constitués de la région du Goulmou, se sont réunis pour hisser le drapeau national en ce premier lundi du mois.

Pour le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, cette montée des couleurs est un acte d’appartenance à l’Etat burkinabè et un moment de cohésion entre les services déconcentrés.

Il a invité l’ensemble des forces vives de la province du Gourma à faire preuve d’unité et de collaboration :

« J’invite l’ensemble des corps constitués à travailler en synergie pour une action fondée. Nous sommes venus d’horizons divers pour une même cause. Travaillons ensemble pour engranger des résultats pour cette grande région que j’ai beaucoup aimée avant de nous en aller », a déclaré Siaka Ouattara.

Il a insisté sur les valeurs citoyennes et a appelé particulièrement la jeunesse, qu’il estime confrontée à une perte progressive de repères et a exhorté chaque responsable public à jouer un rôle de guide et de conseiller.

«Travaillons sur cette jeunesse qui est l’avenir du Burkina Faso », a-t-il dit.

Le secrétaire général, a également salué le dynamisme du directeur régional de l’INFPE, hôte de la cérémonie, et a remercié l’institution d’avoir accueilli la dernière montée des couleurs de l’année 2025.

Il a souhaité que l’année 2026 débute dans la santé et la paix, afin de poursuivre cette tradition républicaine « au service des droits humains ».

Aux directeurs régionaux, provinciaux et chefs de service, Siaka Ouattara, a rappelé l’importance de l’accessibilité, de l’humilité et de la ponctualité dans l’accomplissement de leurs missions.

« Méritons notre salaire en étant ponctuels et assidus », a-t-il martelé.

Entré dans le mois de la solidarité, le Goulmou est également invité à « faire parler son cœur à travers des actions » au profit des plus vulnérables.

M. Ouattara, a annoncé l’arrivée prochaine du flambeau de DEMICIRA, autour du 8 ou 9 décembre, demandant une forte mobilisation des amazones régionales et provinciales, des volontaires ainsi que des Forces de défense et de sécurité pour l’accueillir au niveau du péage.

Agence d’information du Burkina

LNY/HB/OO