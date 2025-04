BURKINA-GOURMA-CULTURE-PATRIMOINE-MOIS-LANCEMENT

Gourma/Mois du patrimoine burkinabè : Le secrétaire général invite les acteurs à s’impliquer pour le succès de la célébration

Fada N’Gourma, 19 avril 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a invité les acteurs, le vendredi 18 avril 2025 à Fada N’Gourma, à s’impliquer afin que cette célébration soit un succès. C’était lors de la 3e édition du mois du patrimoine en vue de magnifier les fondations profondes de l’être collectif du peuple burkinabè.

A l’instar des autres régions du pays, la région de l’Est a lancé officiellement, le vendredi 18 avril 2025 à Fada N’Gourma, la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé prévue pour se tenir du 18 avril au 18 mai 2025.

Ce lancement a réuni les forces vives de la région de l’Est autour d’une montée solennelle des couleurs nationales suivie par l’intonation de l’hymne national en goumantchéma.

Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a invité tous les acteurs à s’impliquer afin que cette célébration soit un succès.

Il a indiqué que la célébration de cet événement, le peuple burkinabè magnifie les fondations profondes de son être collectif.

Siaka Ouattara, a précisé que le peuple rend hommage à ses valeurs, ses savoirs ses expressions, ses lieux de mémoires, et affirme fièrement son encrage endogène dans le monde contemporain.

Il a ajouté que pour cette 3e édition, ils sont appelés à réfléchir sur le thème : « Patrimoine culturel et développement économique ».

Ce thème, a-t-il soutenu, interroge leur capacité à faire de leur culture un moteur économique, un levier d’innovation pour leurs artistes, artisans et entreprises.

M. Ouattara a affirmé que ce mois du patrimoine burkinabè est une déclaration d’amour à leur culture, un engagement des filles et fils pour la préservation du riche héritage que leur ont légué leurs vaillants devanciers.

Le directeur régional en charge de la Culture de l’Est, Yacouba Bagayiri, a cité les activités prévues pour ce mois.

Parmi celles-ci on retient entre autres des sorties touristes à l’intérieur de la ville de Fada N’Gourma, une soirée culturelle et un atelier de formation sur le trésor humain vivant et les personnes détentrices de savoirs.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz