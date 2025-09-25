BURKINA-GOULMOU-PROTECTION SOCIALE -FORMATION

Gourma : Les cellules régionales de protection sociale renforcent leurs capacités

Fada N’Gourma, le 25 sept. 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, représentant le gouverneur, a présidé, le lundi 22 septembre 2025 à Fada N’Gourma, un atelier de formation des Cellules régionales de protection sociale (CRPS) du Goulmou. Cette rencontre a permis de renforcer les connaissances des acteurs régionaux sur le système national de protection sociale et son lien avec le développement.

Les acteurs régionaux sur le système national de protection sociale ont été formés, le lundi 22 septembre 2025 à Fada N’Gourma.

Le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, a rappelé que cette formation s’inscrit dans la dynamique nationale de mise en œuvre de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS).

Selon lui, il s’agissait non seulement de présenter en détail la SNPS et son plan d’actions, mais aussi de renforcer les outils de suivi et d’évaluation et de redynamiser la CRPS de l’Est pour en faire un cadre de coordination efficace.

Pour sa part, le chef de département du développement et du suivi des programmes de filets sociaux et des services d’aides sociales du Secrétariat permanent du Conseil national de protection sociale (SP-CNPS), Walter Anawana Zagué, a précisé que la protection sociale n’est pas une aumône faite aux pauvres, mais un droit fondamental.

Durant les deux jours, a-t-il indiqué, les échanges ont porté sur le système de protection sociale en vigueur au Burkina Faso et sur l’importance de créer des synergies entre les différents acteurs afin de mieux répondre aux multiples vulnérabilités qui frappent les populations.

Au nom des participants, Donal Thiombiano de l’OCADES-Fada, a exprimé sa satisfaction d’avoir pris part à l’atelier. « La thématique est d’autant plus importante pour notre région que la situation sécuritaire y accentue les vulnérabilités.

Selon lui, cette formation lui a permis de mieux comprendre ce qu’est la protection sociale, d’identifier les acteurs impliqués et de mesurer son importance pour la communauté.

Agence d’information du Burkina

