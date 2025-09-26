BURKINA-GOURMA-EMISSION-RADIO

Gourma : L’émission « On reste debout » mobilise un grand public

Fada N’Gourma, 25 sept. 2025 (AIB) – La Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) a réalisé, le jeudi 25 septembre 2025 à Fada N’Gourma, une édition spéciale de l’émission « On reste debout », en présence d’un grand public.

Après Bobo-Dioulasso, Pô, Manga, Gaoua, Dédougou et Dano, c’est au tour de la cité de Yendabli d’accueillir ce programme conçu par le journaliste Ismaël Wobgo.

Selon lui, l’objectif premier de l’émission est de soutenir les forces combattantes ainsi que les initiatives du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, engagées pour la sécurité et la souveraineté du pays.

«Au regard des engagements pris par le président du Faso, les journalistes et la RTB ne doivent pas rester en marge », a-t-il affirmé.

Placée sous le thème « Engagement patriotique et citoyen : rôle des autorités locales », l’émission a donné lieu à des débats interactifs autour de notions comme la définition du patriotisme, les moyens pour chaque citoyen de contribuer à la sécurité, la cohésion sociale et la vision de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

La salle de 1000 places choisie pour l’événement a refusé du monde, témoignant de l’intérêt porté par la population et la diaspora vivant à Fada N’Gourma, notamment des ressortissants du Niger, du Togo, du Ghana et du Mali.

Ces derniers ont salué l’engagement du capitaine Ibrahim Traoré et exprimé le vœu de voir sa vision s’étendre à tout le continent africain.

Ismaël Wobgo a exprimé sa reconnaissance aux autorités régionales, provinciales et communales, ainsi qu’à Sa Majesté Untaanba, roi du Gulmu, pour leur accompagnement.

La soirée a été également marquée par un hommage aux forces combattantes qui veillent nuit et jour à la défense du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo