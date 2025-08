BURKINA-GOURMA-SOLIDARITE-VIVRES-DON

Gourma : Le roi Untaanba du Gulmu offre 16 tonnes de vivres aux déplacés internes et populations hôtes

Fada N’Gourma, 04 août 2025 (AIB) – Le roi Untaanba du Gulmu a offert, ce lundi 04 août 2025, 13 tonnes de riz et 3 tonnes de maïs aux personnes déplacées internes et aux populations hôtes de la ville de Fada N’Gourma, dans la région de l’Est. Un geste humanitaire salué par les bénéficiaires et les autorités locales.

La cour royale du Gulmu a vibré, ce lundi 04 août 2025, au rythme de la solidarité. Sous l’égide de sa Majesté le roi Untaanba, 13 tonnes de riz et 3 tonnes de maïs, ont été remises à des personnes déplacées internes ainsi qu’aux familles hôtes résidant à Fada N’Gourma.

Le porte-parole de sa Majesté, Mardiao Richard Thiombiano, a souligné que ce geste s’inscrit dans un contexte humanitaire difficile :

« Tous les jours, des personnes tapent à la porte de Sa Majesté pour demander de l’aide afin de subvenir à leurs besoins de subsistance dans ce contexte d’insécurité. C’est ainsi que Sa Majesté a décidé d’apporter de l’aide à ces populations en détresse », a-t-il indiqué.

Le directeur provincial en charge de l’Action humanitaire, Paul Yara, a salué ce geste de haute portée sociale.

« Dans le contexte actuel, l’État, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les personnalités du Gulmu doivent conjuguer leurs efforts pour venir en aide aux personnes en situation de vulnérabilité. Ce geste du roi Untaanba en est une parfaite illustration », a-t-il déclaré.

Pour les bénéficiaires, ce don de vivres est un véritable soulagement.

« C’est une joie pour moi ce matin. Moi qui dormais souvent le ventre creux, je pourrai désormais avoir un bon sommeil grâce à ce don de Sa Majesté », a confié Diassougou Lompo, visiblement ému.

Même son de cloche pour la mère de famille, Mariam Yougbaré, qui a précisé son enthousiasme.

« Je suis contente car avec ce don, mes enfants et moi pourrons retrouver le sourire », a-t-elle noté.

A travers cette action, le roi Untaanba a réaffirmé son engagement à rester proche de son peuple et à œuvrer pour la solidarité dans la région du Gulmu en particulier, en ces temps marqués par les déplacements de populations et les besoins humanitaires croissants.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo