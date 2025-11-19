BURKINA-GOURMA-PROJET-LANCEMENT

Gourma : Le projet «Maa len baani » lancé pour des naissances plus sûres

Fada N’Gourma, 18 nov. 2025-Les autorités provinciales du Gourma, en partenariat avec International Rescue Committee (IRC), l’UNFPA et JHPIEGO, ont lancé, ce mardi 18 novembre 2025 à Fada N’Gourma, le projet « Maa len baani », qui signifie « naissances plus sûres » en langue gourmantchéma.

L’initiative du projet «Maa len baani», lancé le mardi 18 novembre 2025, vise à renforcer la prévention et la prise en charge des hémorragies du post-partum (HPP), principale cause de décès maternels dans le pays.

Présidée par le Président de la délégation spéciale (PDS) de Matiakoali, Hade Souleymane Darankoum, représentant le Haut-commissaire de la province du Gourma, la cérémonie a réuni les autorités administratives, les responsables sanitaires et les organisations partenaires.

Selon M. Daramkoum, le Burkina Faso continue d’afficher un taux de mortalité maternelle préoccupant, estimé à 198 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2021, alors que les objectifs nationaux visent à descendre à 70.

L’Hémorragie du post-partum (HPP) représente à elle seule 21 % de ces décès.

« L’HPP demeure la complication la plus meurtrière, surtout dans les zones où l’accès aux soins est limité. Notre devoir est d’apporter des réponses adaptées et efficaces », a déclaré le représentant du Haut-commissaire.

Le coordonnateur terrain de l’IRC pour l’Est, Abel Beda, a présenté les objectifs du projet et selon lui, l’initiative est le fruit d’une collaboration entre IRC, UNFPA et JHPIEGO, avec l’appui technique du ministère de la Santé.

Le projet couvrira cinq communes de la province du Gourma telles que Fada N’Gourma, Diabo, Tibga, Matiakoali et Diapangou.

Il vise entres autres, à renforcer les capacités opérationnelles des centres de santé, à former les agents et accoucheuses villageoises à la prévention et à la prise en charge de l’HPP et à doter les formations sanitaires en équipements et médicaments essentiels.

« L’idée est d’apporter une assistance solide en matière de santé maternelle, afin de réduire significativement les décès liés à l’accouchement», a expliqué Abel Beda.

Il a rappelé que le projet s’inscrit dans la continuité d’une initiative pilote menée dans trois communes, où l’administration communautaire du misoprostol après accouchement a montré des résultats encourageants.

Le projet « Maa len baani » est financé à hauteur d’environ 778 millions de F CFA par la Fondation Jacinda Ardern à travers le fond « Matariki Fund for Women », pour une durée de 20 mois.

Sa mise en œuvre doit permettre, selon le ministère de la Santé, de réduire de manière significative les décès maternels dans la région de l’Est, particulièrement marquée par les défis sécuritaires et l’accès limité aux soins.

Le directeur régional de la Santé du Goulmou, Mahamadi Yerbanga, a salué une initiative « qui vient à point nommé » pour renforcer les interventions visant les complications obstétricales majeures.

Le PDS, a exhorté les services techniques de l’Etat à accompagner sans réserve les partenaires du projet afin d’assurer sa réussite.

« Ce projet contribuera de manière significative à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans notre province », a-t-il affirmé.

La cérémonie s’est achevée par l’appel à une synergie d’actions entre autorités, personnel de santé et communautés, afin que les femmes du Gourma puissent bénéficier d’accouchements plus sûrs, même dans un contexte humanitaire difficile.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO