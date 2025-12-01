BURKINA-GOURMA-SANTE-INFRASTRUCTURE-INAUGURATION

Gourma : Le ministre de la Santé inaugure le CSPS du secteur 3 à hauteur de 117 millions FCFA

Fada N’Gourma, 29 nov. 2025 (AIB)- Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a inauguré le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 3 de Fada N’Gourma, ce samedi 29 novembre 2025. L’infrastructure a été réalisée entièrement sur fonds propres de la mairie.

Le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) du secteur 3 de Fada N’Gourma, inauguré le samedi 29 novembre 2025, est composé d’un dispensaire, d’une maternité, d’une pharmacie et de 2 halls d’attente, pour un coût total de 117 millions de F CFA.

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a exprimé sa « joie » et sa « reconnaissance » pour cette initiative, qu’il a qualifiée de symbole fort de l’engagement des autorités locales en faveur du bien-être des populations.

« Cette réalisation arrive dans un contexte où notre pays fait face à de multiples défis. Malgré ces obstacles, les populations de Fada N’Gourma ont su faire preuve d’une résilience admirable », a-t-il déclaré, rendant un « vibrant hommage » à leur détermination.

Le ministre, a salué le choix de la délégation spéciale de Fada N’Gourma d’investir dans le secteur de la santé, estimant qu’il s’agit là d’une preuve que « la décentralisation est une réalité vivante » et que la santé, droit fondamental, demeure au cœur des priorités locales.

Selon lui, le nouveau centre contribuera à désengorger le Centre hospitalier régional universitaire (CHR-U) de la ville et à améliorer la qualité des soins.

S’adressant aux populations, Dr Kargougou, les a invitées à s’approprier le CSPS.

« Ce centre est le vôtre. Il vous revient de le fréquenter régulièrement, de vous faire consulter à temps, de faire vacciner vos enfants et de suivre les conseils des agents de santé. Prenez-en soin comme d’un patrimoine commun », a exhorté Dr Kargougou.

Aux agents de santé, il a rappelé la responsabilité qui leur incombe, les exhortant à offrir « un accueil empreint d’humanisme, un service diligent et une prise en charge respectueuse et professionnelle ».

Il a appelé à faire du CSPS « un modèle de performance et d’humanisme ».

Pour le Président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, le projet est né d’un plaidoyer de l’ex-directeur régional de la Santé de l’Est, Gaston Soubeiga.

Il a salué la mobilisation de la mairie, qui a permis de financer entièrement l’ouvrage.

Le nouveau CSPS devrait contribuer à rapprocher les soins des populations du secteur 3 et à renforcer l’offre sanitaire dans la commune de Fada N’Gourma.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO