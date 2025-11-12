Gourma : Le haut-commissaire Silas Nacanabo rassure la population sur la qualité des vaccins contre la poliomyélite

Fada N’Gourma, 8 novembre 2025 (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le vendredi 7 novembre 2025, une rencontre de plaidoyer en prélude à la campagne de vaccination contre la poliomyélite, couplée à la supplémentation en vitamine A+. À cette occasion, il a invité les populations à se mobiliser massivement pour la réussite de l’opération et les a rassurées de la qualité et de la sécurité des vaccins.

Selon M. Nacanabo, cette campagne fait suite à la détection de cas de poliomyélite dans certaines zones du pays, d’où la nécessité d’une riposte rapide.

« Je voudrais rassurer la population que ces doses sont sans risque pour la santé. C’est à la suite de cas de poliomyélite que le gouvernement du Burkina Faso, avec l’appui de ses partenaires, l’UNICEF et l’OMS, a décidé de lancer cette campagne. J’invite donc les populations à accueillir favorablement les agents vaccinateurs et à présenter tous les enfants âgés de six à 59 mois », a-t-il déclaré.

Le premier responsable de la province a également exhorté les populations à ne manifester aucune réticence face à cette initiative.

« La poliomyélite est une maladie qui paralyse à vie, et une fois atteinte, il n’existe plus de soins possibles. J’encourage les populations à faire confiance aux agents de santé et à collaborer pleinement pour qu’aucun enfant ne soit oublié », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le médecin-chef du district sanitaire de Fada N’Gourma, Dr Sam Sandrine Bienvenue, a indiqué que cette rencontre visait à mieux informer les communautés coutumières, administratives et religieuses sur l’importance de la vaccination.

Elle a précisé qu’un cas de poliomyélite a été détecté courant 2025 à Kantchari, localité frontalière du Gourma, ce qui justifie la tenue de la campagne dans la province.

« Le gouvernement a initié cette opération dans 26 districts sanitaires, notamment dans les zones frontalières où le risque de propagation est élevé. Grâce à l’appui des FDS, toutes les localités ont déjà reçu leurs doses de vaccins », a-t-elle expliqué.

Dr Bienvenue a ajouté que la campagne, prévue du 7 au 10 novembre 2025, se déroulera selon une stratégie porte à porte, mais aussi de champ à champ, de marché à marché et dans les écoles, afin d’atteindre tous les enfants concernés.

Cette vaccination est couplée à la supplémentation en vitamine A+ et au déparasitage, afin de renforcer l’immunité des enfants.

La campagne cible 130 170 enfants pour la vaccination contre la poliomyélite, 93 968 enfants pour la supplémentation en vitamine A, et les enfants de 12 à 59 mois pour le déparasitage.

« La poliomyélite est une maladie invalidante qui provoque une paralysie irréversible. En dehors de cette campagne, la vaccination se poursuit de façon routinière dans les formations sanitaires », a-t-elle rappelé, invitant les parents à continuer d’y conduire leurs enfants.

Agence d’Information du Burkina

LNY/ata