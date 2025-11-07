BURKINA-GOURMA-MONTEE-COULEURS

Gourma : Le Haut-commissaire Silas Nacanabo invite les responsables administratifs à cultiver l’excellence dans les services publics

Fada N’Gourma, 6 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a exhorté ce jeudi 6 novembre 2025, les directeurs provinciaux et chefs de service à promouvoir l’excellence au sein de leurs structures, à travers la reconnaissance du mérite et du dévouement des agents, lors de la montée solennelle des couleurs nationales tenue à la Direction provinciale des infrastructures et du désenclavement (DPID) du Gourma.

La cérémonie de montée des couleurs a rassemblé, le jeudi 6 novembre 2025, plusieurs responsables de services déconcentrés de l’Etat, des agents publics, ainsi que des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Dans son adresse, le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a rappelé la portée symbolique du drapeau national et de l’hymne national.

« La montée des couleurs symbolise notre pays, notre Nation. Nous venons d’entonner l’hymne national, cela a un sens », a-t-il déclaré.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, a invité les services publics à accorder une importance particulière à ce rituel civique qui, selon lui, « marque la présence de l’État dans chaque structure ».

M. Nacanabo, a aussi souligné que ces moments constituent une opportunité de rencontre entre responsables et agents pour échanger sur les difficultés rencontrées et renforcer la cohésion au sein de l’administration.

Reconnaissant les efforts consentis par les agents malgré le contexte difficile, il a salué la continuité du service public dans la province.

« Aucun usager ne s’est plaint du fonctionnement de nos administrations, cela montre votre engagement », a indiqué l’autorité provinciale.

Silas Nacanabo, a enfin exhorté les responsables à valoriser le mérite des agents modèles en leur attribuant de bonnes notes, des lettres de félicitations et en proposant leurs noms pour des distinctions honorifiques.

Le Haut-commissaire a aussi salué le travail des FDS et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur rôle déterminant dans la sécurisation et la reconquête du territoire.

Quant au directeur provincial des Infrastructures et du désenclavement du Gourma, Abdramane Ouédraogo, il a exprimé sa gratitude aux autorités pour le choix porté sur sa structure pour abriter la cérémonie.

« La direction provinciale des infrastructures, en collaboration avec la direction régionale, compte lancer très prochainement le bitumage de l’axe Gounghin-Fada selon les normes de l’UEMOA », a-t-il lancé.

Abdramane Ouédraogo, a sollicité l’accompagnement de tous les acteurs pour la réussite de ce grand projet.

Agence d’information du Burkina

LNY/HB/OO