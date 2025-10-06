BURKINA-GOUMA-INTERDICTION-ENGIN

Gourma : Le gouverneur proroge l’interdiction de circulation de certains motocyclettes et tricycles

Fada N’Gourma, 06 oct. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a prorogé, à travers un communiqué administratif en date du 3 octobre 2025, l’interdiction de circuler avec certains motocyclettes et tricycles, sur toute l’étendue du territoire régional, à l’exception de la ville de Fada N’Gourma.

Selon le communiqué signé par le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara, l’interdiction concerne les motocyclettes de type Aloba, Sanili, Fortune ou de même nature, ainsi que les tricycles.

Elle s’applique de jour comme de nuit (24h/24) du mardi 7 octobre 2025 au dimanche 4 janvier 2026 inclus.

La mesure, qui vise à renforcer la sécurité des populations, pourrait être reconduite en cas de nécessité, précise le document.

Sont exemptés de cette interdiction les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que tout utilisateur d’engin muni d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes, notamment les Hauts-commissaires, les préfets, les commandants de brigade de gendarmerie et les commissaires de police.

Le communiqué avertit que tout contrevenant s’expose aux risques liés aux opérations militaires et aux poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur.

Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a invité par ailleurs les populations à faire preuve de civisme et à respecter scrupuleusement les termes du communiqué afin de contribuer à la consolidation de la sécurité dans la région.

Agence d’information du Burkina

