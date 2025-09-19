BURKINA-GOURMA-VISITE-TERRAIN-ACTIONS-HUMANITAIRES

Gourma : Le directeur régional de l’action humanitaire du Goulmou encourage les acteurs sur le terrain

Fada N’gourma, 19 sept. 2025 (AIB) – Le directeur régional de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Goulmou, Lassané Ouédraogo, a effectué du lundi 8 au lundi 15 septembre 2025, une sortie terrain dans la province du Gobnangou. Cette visite avait pour but de s’enquérir des réalités locales et de galvaniser les acteurs humanitaires qui interviennent dans un contexte marqué par d’énormes défis sécuritaires et sociaux.

Dans l’optique de s’enquérir des réalités locales et de galvaniser les acteurs humanitaires, le directeur régional de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Goulmou, Lassané Ouédraogo, a effectué une visite terrain du lundi 8 au lundi 15 septembre 2025 dans la province du Gobnangou.

Durant son séjour, M. Ouédraogo, accompagné du directeur provincial de l’action humanitaire du Gobnangou, Lassané Sawadogo et de l’agent régional, Emile Guida, a rendu des visites de courtoisie aux autorités administratives, communales, sécuritaires et sanitaires de Diapaga.

Il leur a exprimé sa gratitude pour l’accompagnement apporté à la direction provinciale.

Le directeur régional, a échangé avec les sages de la commune et a transmis la reconnaissance des autorités nationales et régionales pour leur rôle dans l’accueil des Personnes déplacées internes (PDI) et dans la consolidation de la cohésion sociale.

Les notabilités ont, en retour, réaffirmé leur engagement à poursuivre leur appui.

La mission a rencontré les organisations des personnes âgées, de personnes vivant avec un handicap et de femmes pour discuter de leurs conditions de vie et des pistes d’autonomisation.

Elle a aussi échangé avec les responsables religieux, les leaders de la société civile et les comités de gestion des zones d’accueil des PDI, sur la nécessité d’un engagement collectif pour relever les défis humanitaires.

Avec les acteurs humanitaires présents dans la Tapoa, Lassané Ouédraogo, a insisté sur la synergie d’action et l’importance de couvrir efficacement les besoins des populations affectées. Des perspectives ont été dégagées en ce sens.

Il a également partagé un moment convivial avec le personnel de la direction provinciale, saluant leur engagement et leur capacité d’adaptation face à la situation humanitaire.

En marge de sa mission, M. Ouédraogo, a pris part à la remise d’un forage offert par l’ONG « La Brique » à la direction provinciale et a assuré le suivi du projet JEHANTODIMA mis en œuvre par l’Association Tin Tua et ses partenaires.

Cette sortie de terrain, première du genre depuis sa prise de fonction le 4 août dernier, a permis au directeur régional de mesurer les efforts consentis sur le terrain et d’encourager les différents acteurs à poursuivre leurs actions au bénéfice des populations du Gobnangou.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo