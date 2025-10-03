BURKINA-GOURMA-EDUCATION-RENTREE

Gourma : Le directeur provincial souhaite une rentrée scolaire apaisée et sécurisée aux acteurs de l’éducation

Fada N’gourma 1er oct. 2025 (AIB) – A l’occasion du lancement officiel de l’année scolaire 2025-2026, ce mercredi 1er octobre 2025, le directeur provincial en charge de l’Education, a adressé ses vœux de réussite à l’ensemble des acteurs du système éducatif, tout en appelant à la mobilisation et à la solidarité pour relever les défis sécuritaires et humanitaires qui pèsent sur l’école burkinabè.

« Que cette année soit apaisée, sécurisée et marquée par l’atteinte des objectifs qui nous sont assignés : faire jaillir la lumière de l’obscurité », a déclaré le directeur provincial en charge de l’Education, Hamadou Gassambé.

Il a exhorté les élèves, enseignants, parents d’élèves et partenaires à rester unis pour préserver l’école comme bastion contre l’ignorance et rempart contre l’extrémisme violent.

M. Gassambé, a salué la détermination des familles et des communautés à soutenir la réouverture des établissements scolaires malgré les difficultés, rendant un hommage particulier aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), dont le courage permet, selon lui, à l’éducation de se maintenir « là où l’obscurité tente de s’imposer ».

Le directeur provincial en charge de l’Education, a invité les acteurs et actrices de l’éducation à faire de cette rentrée « un moment de mobilisation, de coordination et de solidarité », afin que chaque enfant puisse « apprendre, rêver et construire son avenir ».

« L’école est notre arme. L’éducation est notre réponse à la violence. Et notre engagement est la clé de la victoire », a-t-il martelé.

