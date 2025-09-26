BURKINA-GOURMA–RELIGION-CERFI–FORMATION-IMAMS-PRECHEURS COHESION-SOCIALE

Gourma : le CERFI forme des leaders religieux sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble

Fada N’Gourma, 23 sept. 2025 (AIB) – Le Centre d’étude, de recherches et de formation islamique (CERFI), à travers son projet « DJAMA BEOG NERE », a lancé du 23 au 25 septembre 2025 à Fada N’Gourma, une session de formation destinée à ses responsables, imams et prêcheurs, sur la cohésion sociale et le vivre-ensemble selon les enseignements de l’islam. L’activité a été présidée par le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a, au nom du gouverneur de la région du Goulmou, a salué une initiative qui, contribue à ramener la paix au Burkina Faso à travers la formation, la sensibilisation et la réflexion.

Il a rappelé que « depuis 2015, l’insécurité met à mal le vivre-ensemble, la cohésion sociale et le respect mutuel entre les différentes composantes de notre pays ».

Silas Nacanabo, a invité les imams et prêcheurs à « davantage d’efforts et d’implication afin d’apporter une réponse efficace et globale à cette crise.

Le coordinateur du projet, Kadré Sawadogo, a exprimé sa gratitude aux autorités et aux Forces de défense et de sécurité pour « les énormes sacrifices consentis pour le retour de la paix ».

Il a souligné que ‘’DJAMA BEOG NERE’’, qui signifie « un avenir meilleur pour tous », vise à renforcer la résilience des populations face à la double crise sécuritaire et humanitaire.

Soutenu techniquement et financièrement par l’Union des religieux et coutumiers du Burkina pour la promotion de la santé et du développement (URCB/SD), le projet entend promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et de respect des droits humains conformément aux enseignements de l’islam.

Prévu sur 32 mois dans 15 communes réparties dans 12 régions, le projet repose sur une approche inclusive et participative.

Pour la secrétaire générale de la cellule féminine CERFI de Fada, Fati Sanané, c’est une bonne initiative car elle va permettre de renforcer le vivre-ensemble au sein de la communauté.

A l’issue de cette formation, nous servirons de relais dans nos communautés.

Le 2e vice-président de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, Ahadi Idani, a salué « une action qui vient à point nommé dans le contexte actuel d’insécurité et de crise humanitaire ».

L’atelier de Fada N’Gourma entend ainsi doter les leaders religieux d’outils pratiques pour cultiver la paix, combattre les discours haineux et lutter contre la stigmatisation, contribuant ainsi à un Burkina Faso apaisé et résilient.

Agence d’Information du Burkina

LNY/hb/oo