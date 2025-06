BURKINA-GOURMA-DEVELOPPEMENT-ASSOCIATION REDEVABILITE

Gourma : L’Association ‘’la Grâce de Dieu’’ dresse son bilan du 1er semestre 2025

Fada N’Gourma, 25 juin 2025 (AIB)- L’Association pour le développement la Grâce de Dieu (ADGD), a tenu, le mercredi 24 juin 2025 à Fada N’Gourma, son assemblée générale du 1er semestre 2025 en présence des autorités communales et régionales.

L’Association pour le développement la Grâce de Dieu (ADGD), depuis sa création, s’est donnée pour mission de mettre en œuvre les projets humanitaires et le développement.

Elle intervient entre autres dans les domaines de l’entrepreneuriat, la saponification, la transformation agroalimentaire, la couture et la coiffure.

Cette association s’est fait le devoir de rendre compte de sa gestion du 1er semestre 2025 au cours d’une assemblée générale, le mercredi 24 juin 2025 à Fada N’Gourma, en présence des autorités régionales et communales.

Selon la présidente de l’ADGD, Pascaline Wentoin Noali, sa structure accompagne des veuves, des orphelins et des femmes déplacées internes.

A l’écouter, à ce jour sa structure a formé 40 veuves, 25 orphelins et 35 femmes déplacées internes.

Mme Noali a soutenu qu’elle s’est investie dans le monde associatif de développement par passion.

La présidente de l’ADGD, a indiqué que cette passion est née en elle depuis son enfance où elle voyait son père qui aidait les veuves et les orphelins.

« Depuis la création de son association jusqu’à nos jours, ses activités de développement fonctionnent grâce à leur volonté », a-t-elle précisé en précisant qu’aucun partenaire ne les soutient.

Le secrétaire général de la région de l’Est, Siaka Ouattara, a apprécié le travail de l’association dans un contexte où on constate la rareté de l’appui des partenaires financiers.

Il a fait savoir que former des femmes en difficultés pour qu’elles puissent se prendre en charge est très important.

M. Ouattara a affirmé que les activités de transformation des matières premières menées par cette association sans assistance d’un partenaire financier méritent des encouragements des autorités locales.

Ainsi, il a souhaité que de tels exemples puissent se multiplier partout.

Kibsa Kanla, formée en saponification, a assuré qu’elle gagne sa vie grâce à ce qu’elle vient d’apprendre.

« J’ai décidé de gagner dignement ma vie en venant dans cette association », a laissé entendre Mme Kanla.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/ar