Gourma : L’abbé Séraphin Kiéma présente son livre sur le copinage en milieu scolaire

Fada N’Gourma, 15 nov. 2025 (AIB)-La communauté éducative, les fidèles chrétiens et les amoureux du livre se sont réunis ce samedi 15 novembre 2025 à Fada N’Gourma, pour la cérémonie de dédicace de l’ouvrage « Copinage en milieu scolaire », écrit par l’abbé Séraphin Kiéma. L’œuvre, saluée pour sa pertinence et sa qualité scientifique, se veut une contribution à la réflexion nationale sur les comportements sociaux au sein des établissements scolaires.

Aimé Apollinaire Béogo, a expliqué que l’auteur s’est penché sur un phénomène devenu récurrent dans le milieu éducatif et dont les impacts, souvent sous-estimés, méritent une analyse approfondie.

Il a souligné que l’abbé Kiéma a adopté une démarche rigoureuse qui combine l’approche socio-anthropologique et l’analyse théologique pour mieux cerner les pratiques du copinage, leurs racines, leurs manifestations et leurs répercussions sur les jeunes.

Représentant le parrain de la cérémonie, Alexandre Thiombiano, a salué le travail de l’auteur et réaffirmé l’engagement du ministère en charge des innovations et de la recherche à encourager ce type de production intellectuelle.

« Je suis venu apporter le soutien du parrain. C’est un ouvrage de très belles factures, c’est pourquoi le ministre en charge des innovations et de la recherche a tenu à soutenir l’auteur, à le féliciter et à l’accompagner pour la promotion de ce nouveau livre qui traite d’un phénomène actuel, très pertinent, dont la question du copinage en milieu scolaire », a-t-il déclaré.

M. Thiombiano, a dépeint d’abord le sens de ce phénomène sur le plan socio-anthropologique, puis sur le plan théologique avant de décrire les causes et les conséquences et proposer à la fin des pistes de solutions.

«C’est un ouvrage scientifique qui apporte une contribution immense à la marche de notre pays et va surtout aider à éduquer les jeunes en milieu scolaire », a-t-il dit.

Pour lui, ce livre doit être largement diffusé et a invité tout le monde à consommer l’œuvre sans modération, car elle est pleine d’idées belles qui vont permettre aux jeunes de cheminer sans doute de manière assainie.

Il a soutenu que le copinage peut être une bonne chose, mais quand c’est mal vécu, cela peut devenir désastreux.

Mis sur le marché au prix de 2 000 F CFA, l’ouvrage «Copinage en milieu scolaire» est disponible dans plusieurs diocèses du pays, notamment à Tenkodogo, Fada N’Gourma, Koudougou, Gaoua, Dédougou, ainsi que dans les archidiocèses de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou.

