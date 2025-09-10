BURKINA-GOULMOU-CIVISME-IMMERSION

Gourma : La première promotion de l’immersion patriotique fait sa sortie officielle

Fada N’Gourma, 9 sept. 2025 (AIB) – L’Institut national de formation du personnel de l’éducation de Fada N’Gourma a vibré ce mardi 09 septembre 2025, aux sons des tambours, de l’hymne de l’alliance des Etats du Sahel (AES) et du Ditanyé. Drapés de leurs chemises blanches, visages illuminés par la fierté, les 2 113 jeunes de la première promotion de l’immersion patriotique obligatoire, ont reçu leurs attestations marquant la fin de 30 jours d’un parcours inédit.

Sous un ciel orageux et devant une foule composée de parents, d’enseignants, d’élèves et d’autorités locales, le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a présidé la cérémonie de clôture.

Dans son discours, il a rappelé que cette initiative, voulue par le président Ibrahim Traoré, vise à « recadrer la jeunesse burkinabè » en l’amenant à cultiver discipline, intégrité et esprit patriotique.

Le coordonnateur militaire de l’immersion patriotique dans la région du Goulmou, le capitaine Idrissa Jaki Tapsoba, a témoigné de la détermination des jeunes immergés.

« Nous avons été agréablement surpris par leur engagement. Ils ont montré que l’esprit d’initiative et de solidarité est bien vivant dans cette jeunesse », a-t-il dit.

Au nom de ses camarades, le délégué général de la promotion, Charife Kima, a livré un message teinté de conviction.

« Cette immersion nous a fait comprendre que le Burkina Faso nous appartient. Si la jeunesse est éveillée, personne ne viendra la déstabiliser », a-t-il lancé, invitant ceux qui hésitent à rejoindre le programme.

Au fil des interventions, l’émotion se mêlait à la solennité.

Les encadreurs civils et militaires, qui ont partagé leurs savoirs durant ces 30 jours, recevaient des ovations nourries.

Des mères de famille, ayant assuré nuit et jour la ration des immergés, étaient également saluées avec reconnaissance.

Au terme de la cérémonie, les jeunes, attestations en main, ont levé haut le drapeau national, entonnant d’une seule voix : « La Patrie ou la Mort, nous vaincrons ! ».

Une image forte, symbole d’une jeunesse éveillée et résolue à défendre les valeurs de la Nation.

Une parade des immergés et la remise des diplômes ont mis fin à cette cérémonie de clôture.

Agence d’information du Burkina

