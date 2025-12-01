BURKINA-GOURMA-JOURNEE-REGIONALE

Gourma : La journée régionale des loisirs renforce le brassage entre les populations de l’Est

Fada N’Gourma, le 29 nov. 2025 (AIB)-La direction régionale des Sports et loisirs du Goulmou, a organisé, le samedi 29 novembre 2025 à Fada N’Gourma, la journée régionale des loisirs, placée sous le signe du brassage et de la résilience. L’évènement a réuni des compétiteurs venus des cinq provinces de la région autour d’un cross populaire et de plusieurs jeux de société.

La journée a débuté tôt le matin par un cross populaire ayant mobilisé de nombreux participants.

Après cette activité sportive, place a été faite aux jeux de société, notamment la pétanque, les jeux de cartes, le lido et le scrabble, qui ont opposé les délégations des différentes provinces dans une atmosphère de convivialité.

Selon le directeur régional des Sports et loisirs du Goulmou, Jean-Baptiste Koumbem, cette initiative vise à « renforcer le brassage entre les populations des cinq provinces ».

Il a indiqué que, dans un contexte sécuritaire difficile, les activités de loisirs jouent un rôle important dans la cohésion sociale.

« A travers ces activités, nous voulons renforcer la résilience des populations tout en montrant à nos ennemis que la vie est possible malgré l’adversité », a-t-il affirmé.

Pour M. Koumbem, il s’agit également de rappeler que les populations refusent de céder à la peur.

« Nous voulons montrer que nous pouvons vivre normalement pour ne pas laisser entendre que nous sommes battus, car bientôt nous allons retrouver la paix grâce aux efforts consentis par les hautes autorités pour la reconquête de l’intégralité du territoire national », a-t-il ajouté.

Un participant, Bindi Yonli, a salué l’initiative et a souligné que cette journée constitue un précieux cadre de retrouvailles.

« Je félicite les organisateurs car ces moments sont rares. Cette journée est un moment de frottement et de socialisation pour nous », s’est-il réjoui.

M. Yonli, a confié que de telles rencontres permettent aux participants « d’oublier certains soucis » et de renforcer les liens communautaires.

La journée des loisirs s’est achevée dans une ambiance festive, laissant entrevoir la volonté des populations de l’Est de poursuivre les efforts de cohésion et de résilience malgré les défis.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO