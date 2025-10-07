BURKINA-GOURMA-COMMUNICATION-CADRE-CONCERTATION

Gourma : La communication au cœur de la session extraordinaire du cadre de concertation provinciale

Fada N’Gourma, 07 oct. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le vendredi 3 octobre 2025 à Fada N’Gourma, la session extraordinaire du cadre de concertation provinciale. Les échanges ont porté sur la redevabilité, la collaboration entre acteurs du développement et la place des médias dans la gouvernance locale.

La session extraordinaire du cadre de concertation provinciale a réuni, le vendredi 3 octobre 2025 à Fada N’Gourma, des acteurs administratifs, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers ainsi que des organisations de la société civile.

Selon le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, la session a permis de dresser le bilan de la mise en œuvre du programme Valorisation du potentiel agro-pastoral de l’Est (VALPAPE) et de présenter les activités des structures partenaires, tout en mettant un accent particulier sur la communication institutionnelle.

« La communication est un pilier de la bonne gouvernance. Elle permet d’assurer la redevabilité et de garantir le droit à l’information des citoyens », a indiqué M. Nacanabo.

Il a ajouté que tous les acteurs ont pris l’engagement d’améliorer leur manière de communiquer pour un meilleur suivi des actions de développement dans la province.

Les hommes et femmes des médias du Gourma ont présenté une communication sur le rôle et les défis de la presse locale dans l’accompagnement des politiques publiques.

L’intervention a été l’occasion de dresser un état des lieux des médias fonctionnels dans la province et de proposer des pistes de collaboration plus efficaces entre les journalistes, les autorités et les partenaires.

« Nous avons insisté sur la nécessité de formaliser des conventions de partenariat entre les médias et les structures publiques ou privées. Cela permettrait de mieux planifier la couverture médiatique des activités et de donner plus de visibilité aux actions de développement », a ajouté la journaliste de la RTB 2, Ramata Ouédraogo.

Les professionnels des médias ont également évoqué les difficultés techniques et financières auxquelles ils sont confrontés, notamment le manque de moyens matériels et humains, tout en réaffirmant leur engagement à informer, sensibiliser et éduquer les populations.

Ils ont par ailleurs suggéré que la communication soit intégrée dans les plans d’action et les budgets des projets et programmes afin de renforcer la diffusion des résultats auprès des citoyens.

Des propositions ont aussi été faites pour encourager les acteurs des médias, à travers des lettres de félicitations ou des décorations pour les doyens du métier.

Les échanges ont suscité un vif intérêt parmi les participants, notamment les collectivités territoriales et les ONG, qui ont reconnu le rôle central de la presse dans la transparence et la participation citoyenne.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, a salué la qualité des discussions et appelé chaque acteur à respecter les engagements pris pour améliorer la communication dans la province.

« Les médias sont des partenaires stratégiques au service du développement. Nous devons les considérer comme tels pour renforcer la gouvernance locale », a-t-il affirmé.

Les participants se sont engagés à faire de la communication un levier essentiel de la redevabilité et du développement dans le Gourma.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo