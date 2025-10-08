BURKINA-GOURMA-JUSTICE- INSTALLATION

Gourma/Justice : Mahamed Dielo installé à la tête du tribunal de grande instance

Fada N’Gourma, 08 oct. 2025 (AIB)- Mahamed Dielo a pris officiellement les rênes du Tribunal de grande instance (TGI) de Fada N’Gourma, ce mardi 7 octobre 2025, au cours d’une audience extraordinaire et solennelle tenue au palais de justice de la cité de Yendabli.

Nommé le 17 juillet 2025 par décret portant nomination des magistrats et présidents de juridiction, Mahamed Dielo, cumule ses fonctions de président du TGI de Fada N’Gourma avec celles du tribunal administratif.

A l’issue de son installation, le nouveau président a exprimé sa volonté de rapprocher davantage la justice du justiciable.

« Il s’agit pour moi de rapprocher la justice du justiciable par une ouverture de la justice à toute personne qui se sentirait ou exprimerait le besoin de faire valoir ses droits », a déclaré Mahamed Dielo.

Il a invité la population à s’approprier leur tribunal et à « venir vers nous chaque fois que besoin est. Nous sommes disponibles, c’est pour eux que nous rendons la justice ».

Le nouveau président du TGI de Fada N’Gourma, a appelé les populations du ressort du tribunal (Gourma, Kompienga et Komondjari), à éviter la justice privée, source selon lui, de désordre et de chaos, et à se référer aux instances compétentes.

M. Dielo, a placé son mandat sous le signe du renforcement de la confiance entre la justice et les justiciables, tout en sollicitant l’accompagnement de ses collaborateurs pour mener à bien cette mission.

Le procureur du TGI de Fada N’Gourma, Salam Ouédraogo, a rappelé que l’audience solennelle d’installation d’un président de juridiction est une exigence du code de la magistrature.

« Sans cette audience, le magistrat ou le président ne peut pas exercer ses fonctions », a-t-il expliqué, avant de souligner que cette cérémonie contribue à renforcer les liens entre juge, justice et justiciable.

Evoquant les défis du nouveau président, le procureur a indiqué que ceux-ci s’inscrivent dans la dynamique des autorités actuelles visant à rendre la justice plus accessible, crédible et équitable.

A ce titre, Salam Ouédraogo a exhorté M. Dielo à s’approprier les réformes en cours, à œuvrer pour le désengorgement des prisons et à promouvoir la cohésion sociale et le vivre-ensemble, gages d’un développement durable fondé sur la justice.

Avant sa nomination à Fada N’Gourma, Mahamed Dielo était vice-président du tribunal de grande instance de Ouahigouya et du tribunal administratif de la même localité.

Titulaire de plusieurs masters en plus de sa maîtrise en droit, il succède à Fatogoma Hema, appelé à d’autres fonctions, après trois années passées à la tête du tribunal de grande instance de Fada N’Gourma.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo