Gourma/Journées nationales d’engagement patriotique : Le gouverneur recommande la discipline aux élèves

Fada N’Gourma, 02 oct. 2025 (AIB) – La deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JNEPPC) a été lancée ce jeudi 2 octobre 2025 à Fada N’Gourma, par le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando. Il a recommandé aux élèves de la discipline et le respect des aînés.

Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, ont été lancées, le jeudi 02 octobre 2025 à Fada N’Gourma.

Dans le message du Chef de l’Etat lu par le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, il a salué la fibre patriotique qui s’éveille progressivement chez les Burkinabè et les sacrifices consentis par chacun pour relever le pays dans un contexte difficile.

Il a rappelé que la discipline et l’intégrité doivent guider tous les citoyens dans leurs actes quotidiens.

« Ensemble, faisons du Faso une terre où règnent l’ordre, la discipline, la probité et la justice », a indiqué le gouverneur, invitant à la protection des biens publics et à la lutte contre la corruption et le racket.

Ram Joseph Kafando, a pour sa part salué les efforts du comité éducatif dont le travail a permis d’obtenir de bons résultats aux examens scolaires de l’année écoulée.

Il a félicité élèves, enseignants, parents d’élèves, encadreurs pédagogiques ainsi que les Forces combattantes pour leur contribution à la résilience nationale.

Aux élèves, le gouverneur de la région du Goulmou, a recommandé discipline, respect des aînés, des parents, des autorités et des Forces combattantes, gage d’un Burkina Faso prospère.

« On ne peut rien faire de bien sans la discipline », a-t-il rappelé et a invité les scolaires à s’engager dans l’initiative présidentielle Faso Mêbo à travers des travaux d’intérêt général.

Ram Joseph Kafando, a souhaité une bonne rentrée scolaire à tous tout en leur souhaitant des résultats aux différents examens scolaires.

Pour sa part, le directeur régional en charge des Droits humains du Goulmou, Boulema Yonli, a annoncé plusieurs activités prévues dans le cadre de cette deuxième phase.

Il s’agit entre autres d’une émission radiophonique sur l’engagement patriotique et le respect des symboles de l’Etat, d’une sensibilisation au civisme écologique sur le péri-plastic le 6 octobre et de la journée de l’action patriotique « 1 participant, 1 sac de ciment » prévue le 14 octobre pour soutenir l’initiative Faso Mêbo.

Les JNEPPC visent à renforcer la participation citoyenne et à promouvoir les valeurs de discipline, de solidarité et d’intégrité, indispensables à l’édification d’un Burkina Faso souverain et prospère.

Le lancement de ces journées a commencé par la montée des couleurs nationales suivie du ditanyé en présence des scolaires et les corps constitués de la région pour manifester leur fibre patriotique.

Agence d’information du Burkina

