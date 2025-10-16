BURKINA-GOURMA-GENDARMERIE-JOURNEES-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Gourma/Journées d’engagement patriotique : La gendarmerie nationale renforce le patriotisme des élèves du centre de formation professionnelle

Fada N’Gourma, 16 oct. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la 2ᵉ phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la gendarmerie nationale de Fada N’Gourma a procédé, le mercredi 15 octobre 2025, à une montée solennelle des couleurs nationales au Centre de formation professionnelle (CFP), en présence des élèves et de leurs encadreurs.

Vêtus de leurs tenues scolaires, les apprenants ont chanté à l’unisson l’hymne national, le Ditanyè, le mercredi 15 octobre 2025, sous la supervision des gendarmes. Le geste symbolique traduit leur adhésion aux valeurs de la Nation et leur attachement à la patrie.

Le commandant de la 6ᵉ légion de gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Kiswendsida Wilfried Taoko, a invité les élèves à considérer les gendarmes comme des frères et sœurs, œuvrant pour la protection des personnes et des biens.

« La gendarmerie est une force humaine. Elle agit avec vous et pour vous », a-t-il déclaré, avant d’appeler les jeunes à collaborer étroitement avec les Forces de défense et de sécurité pour le bien commun.

Abordant la question du patriotisme, le lieutenant-colonel Taoko, a rappelé que « depuis 2015, notre pays fait face à l’hydre terroriste ».

Selon lui, seule la redécouverte des valeurs d’intégrité et d’amour de la patrie prônées par le président Thomas Sankara permettra de triompher de ce fléau.

« Si nous étions restés fidèles à ces valeurs, le terrorisme aurait disparu en deux jours », a-t-il souligné.

Le commandant de la 6ᵉ légion de gendarmerie nationale, a également insisté sur l’importance de l’ordre et de la discipline, invitant les élèves à respecter les règles, tant à l’école que dans la circulation routière.

« Chacun doit se dire que le désordre et l’indiscipline ne doivent pas passer par lui », a-t-il exhorté.

Félicitant les élèves pour leur choix de la formation professionnelle, il a indiqué que ce type de formation est un levier du développement.

« Un élève formé professionnellement saura refuser l’argent facile et défendre les valeurs de son pays », a-t-il martelé, les encourageant à la persévérance et à l’assiduité.

Le directeur du Centre de formation professionnelle (CFP), Frère Eugène Tougma, a exprimé sa reconnaissance à la gendarmerie pour son engagement et son sens du sacrifice, souvent au péril de la vie.

En guise de solidarité, les gendarmes ont offert des seaux au centre pour renforcer l’assainissement du cadre scolaire.

Cette activité traduit l’engagement de la Gendarmerie nationale à promouvoir le civisme, la discipline et le patriotisme, socles du vivre-ensemble et de la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo