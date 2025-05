BURKINA-GOURMA-CIRCULATION-INCIVISME

Gourma/Incivisme routier : 140 personnes interpelées pour les travaux d’intérêts communs

Fada N’Gourma, 04 mai 2025 (AIB)-La police nationale de Fada N’Gourma, a interpelé, ce dimanche 04 mai 2025 dans la cité de Yendabili, 140 personnes dont des hommes et des femmes pour l’incivisme routier.

Quand on observe la circulation routière dans les différentes villes du Burkina Faso, c’est comme s’il n’existe pas de règles qui régissent la mobilité des usagers.

Pour mettre fin à ce désordre, les autorités actuelles du pays ont fait de la lutte contre l’incivisme leur bâton de bataille.

C’est dans ce contexte que la police nationale de Fada N’Gourma a entrepris un contrôle de la circulation de la route dans 04 carrefours de ladite ville.

En une heure de temps de contrôle, les hommes du commandant du corps urbain du commissariat central de Fada N’Gourma, le capitaine de police Seni Rouamba, ont interpelé 140 personnes dont 124 avec des vélomoteurs et motocyclettes, 03 avec des tricycles et 13 sur des bicyclettes, pour non-respect des feux tricolores et de panneaux de stop.

Comme sanction, ces personnes ont nettoyé les centres de santé de la ville de Fada N’Gourma.

A l’issue de la séance de salubrité, le capitaine de police Seni Rouamba les a sensibilisées sur les biens fondés du respect du code de la route.

« Les feux tricolores, c’est pour vous. Vous ne les respectez pas. », a-t-il indiqué à leur endroit en disant que de tels contrôles vont se poursuivre car selon lui, un pays ne se construit pas dans le désordre.

Les interpelés reconnaissent leur infraction et apprécient les sanctions qui leur ont été infligé.

« Je partais à l’église. Arrivée aux feux tricolores, je me suis arrêtée lorsque les feux étaient au rouge. Au vert, j’ai redémarré lorsque je fus stoppée par un agent de police », a expliqué Marceline Marthe G. Lompo.

Elle a soutenu qu’elle ne comprenait pas au premier moment les raisons de son arrêt et c’est sagement que le policier lui a expliqué qu’elle n’avait pas respecté le sens giratoire.

« C’est après les explications que j’ai compris mon infraction et le danger encouru », a déclaré Mme Lompo.

S’agissant de la sanction, elle a trouvé que c’est une bonne chose et elle a indiqué que la punition lui sert de leçon et a promis que prochainement, elle prêtera plus d’attention au respect des panneaux de circulation.

« Je me rendais chez mon chef de service. En route, je fus arrêté par les agents de police parce que je n’avais pas respecté les feux tricolores », a laissé entendre le Volontaire pour la défense de la Patrie (VDP) Folga Tankoano.

Malgré les supplications, a-t-il ajouté, la police lui a fait savoir qu’il doit se plier aux instructions comme tous les autres.

« A l’issue de ces explications, je me suis plié à leurs injonctions. Arrivés au poste de police, on nous a fait savoir que nous devons mener des travaux d’intérêts communs au terme desquels nous serons libérés sans aucune amende à payer », a fait savoir Folga Tankoano.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/bz