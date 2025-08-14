BURKINA-GOULMOU-IMMERSION-PATRIOTISME

Gourma/Immersion patriotique : Le gouverneur du Gulmu exhorte les immergés à incarner les valeurs patriotiques

Fada N’Gourma, le 13 août 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Gulmu, Ram Joseph Kafando, a rencontré, le mercredi 13 août 2025 à Fada N’Gourma, les nouveaux bacheliers engagés dans le programme d’immersion patriotique. Après la montée des couleurs nationales, il a lu le message du capitaine Ibrahim Traoré relatif à cette initiative.

Décrétée en conseil des ministres le 2 mai 2025, l’immersion patriotique est obligatoire pour tous les nouveaux bacheliers et s’étale sur 30 jours.

Selon le gouverneur de la région du Gulmu, Ram Joseph Kafando, qui les rencontrés le mercredi 13 août 2025, elle vise à inculquer aux participants des valeurs civiques, patriotiques et d’autodéfense à travers une formation théorique et pratique.

Six modules sont au programme, parmi lesquels le Burkina Faso, l’engagement citoyen et la responsabilité sociale, la sociologie du Burkina Faso, la cohésion sociale et les relations intercommunautaires.

Il a exhorté les immergés à assimiler pleinement les connaissances reçues et à les refléter dans leur comportement quotidien.

Les participants se disent motivés pour cette immersion.

« J’espère que cette immersion patriotique nous apportera un changement qualitatif dans notre quotidien », a déclaré Wilfried Naré.

Pour Jeanne Doussa, cette initiative des plus hautes autorités est bienvenue, car « notre génération a besoin de cette immersion patriotique ».

Elle a assuré que les acquis de ces 30 jours seront mis en pratique.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/oo