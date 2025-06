BURKINA-GOURMA-ENVIRONNEMENT-PLANTATION

Gourma/Heure patriotique pour reverdir le Faso : « Je suis satisfait de la mise en œuvre », DR

Fada N’Gourma, 22 juin 2025 (AIB)- A l’occasion de la célébration de l’heure patriotique pour reverdir le Faso, le directeur régional des Eaux et forêts de l’Est, le Lieutenant-Colonel Romuald Emmanuel Nikiéma, a entrepris des tournées pour constater sa mise en œuvre le samedi 21 juin 2025 à Fada N’Gourma. Il a manifesté sa satisfaction du bon déroulement de cette politique de reforestation.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de reforestation qui appelle les citoyens burkinabè à planter 5 millions d’arbres en une heure, le 21 juin 2025 sur l’ensemble du territoire national, le directeur régional des Eaux et Forêts de l’Est, le Lieutenant-Colonel Romuald Emmanuel Nikiéma est allé constater de visu la mise en œuvre de cette reforestation dans les sectoriels et entités administratives.

Il s’est agi, entre autres, de la résidence du Haut-commissaire du gourma, du gouverneur de la région de l’Est, de l’infirmerie militaire, de la 6e Légion militaire et de la cour royale.

« Partout où je suis passé, j’ai constaté des acteurs engagés à planter et à entretenir les plants », a-t-il déclaré.

Le directeur régional s’est dit être satisfait du travail et s’est rendu compte que les citoyens se sont appropriés de cette politique gouvernementale grâce à la bonne qualité de la communication.

M. Nikiéma a laissé entendre que son essor administratif projette mettre en terre 500 000 plants de plusieurs espèces comme le moringa, le baobab, le néré, le manguier et le goyavier, afin de répondre à l’heure patriotique.

Au regard de l’engagement des uns et des autres, le Lieutenant-Colonel Romuald Emmanuel Nikiéma pense qu’ils dépasseront le nombre de plants prévus à l’issue de la capitalisation.

Il a encouragé la population à planter les arbres dont ils ont besoin surtout les plantes médicinales et à les entretenir car selon lui, avec l’insécurité la faune et la flore ont payé le grand tribut.

