Gourma : Hamado Ouédraogo prend les commandes de la direction régionale de l’administration pénitentiaire

Fada N’Gourma, 3 déc. 2025 (AIB)-L’inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, Hamado Ouédraogo, a officiellement pris les rênes de la direction régionale de l’administration pénitentiaire du ressort de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, le mercredi 03 décembre 2025, lors d’une cérémonie de passation de charges placée sous le signe de la continuité. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général de la région du Goulmou, Siaka Ouattara.

L’inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, Hamado Ouédraogo, a été installé, le mercredi 03 décembre 2025, dans ses fonctions de directeur régional de l’administration pénitentiaire du Goulmou.

M. Ouédraogo succède à l’inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, Etienne Kagambega, qui a passé plus de 8 ans à la tête de la structure.

Le nouveau directeur régional, a salué l’œuvre de son prédécesseur, rappelant que celui-ci a su, « dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme, mobilisant civils, FDS, autorités coutumières et religieuses », transformer la direction régionale en une structure résiliente, grâce à son sens de la collaboration et à l’engagement de son équipe.

Pour Hamado Ouédraogo, cette résilience constitue un appel à maintenir la dynamique et a annoncé entres autres, le renforcement de la sécurité de la garde de sécurité pénitentiaire dans le ressort de la Cour d’appel de Fada N’Gourma, la lutte contre la radicalisation au sein des établissements pénitentiaires et la contribution des structures pénitentiaires au développement économique et social du pays.

Le nouveau directeur régional a invité l’ensemble des partenaires à continuer d’accompagner la direction régionale afin de relever ces défis majeurs.

Il a réaffirmé son engagement à « servir au mieux les intérêts de l’administration pénitentiaire et de ses membres » durant son mandat.

De son côté, le directeur régional sorti, Etienne Kagambega, a exprimé sa satisfaction d’avoir apporté sa contribution à l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel, ainsi qu’à la mise en œuvre de la politique pénitentiaire nationale.

Parmi les acquis engrangés sous son leadership, l’on note entres autres, la participation des personnels pénitentiaires aux côtés des autres FDS, à la reconquête du territoire, la contribution à la paix et à la tranquillité publiques et l’opérationnalisation des unités spéciales judiciaires dans les maisons d’arrêt et de correction de Fada N’Gourma, Bogandé, Koupéla et Tenkodogo.

La direction régionale de l’administration pénitentiaire du ressort de la Cour d’appel de Fada N’Gourma comprend les maisons d’arrêt et de correction de Fada N’Gourma, Diapaga, Bogandé, Koupéla et Tenkodogo, ainsi que le Centre pour mineurs en conflit avec la loi (CERMICOL).

Agence d’information du Burkina

