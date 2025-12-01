BURKINA-GOURMA-FASO-MEBO-MOBILISATION

Gourma/Faso Mêbo : Le président de la délégation spéciale appelle à une mobilisation générale pour sa réussite

Fada N’Gourma, 28 nov. 2025 (AIB)- Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, a appelé, ce vendredi 28 novembre 2025, les filles et fils de son ressort territorial, à s’engager davantage pour la réussite de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, dont les travaux se poursuivent dans la commune pour le bien-être des populations.

Lancée le 30 septembre 2025, la confection des pavés destinée à l’embellissement de la ville de Fada N’Gourma se poursuit à un rythme encourageant grâce à une mobilisation multisectorielle.

En attendant l’arrivée de la brigade dédiée à Faso Mêbo, la mairie a déjà fourni 5 tonnes de ciment mobilisées au sein de l’administration, ainsi que du matériel composé notamment de 5 brouettes, 10 pelles, 5 pioches et 5 barres à mine.

Sous le leadership du PDS Idani, les vendeurs d’agrégats ont offert 98 chargements de sable pour soutenir l’effort communautaire.

La prison civile a également mis à disposition 50 pensionnaires, commis aux travaux d’intérêt général conformément à leurs peines.

Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’initiative présidentielle, seize tricycles obtenus par la mairie ont été mis à la disposition des équipes, en plus de l’appui ponctuel en carburant fourni par la mairie.

3 agents municipaux ont été affectés au comité de suivi, tandis qu’une benne de marque Sinotruk a été mise à disposition ce vendredi 28 novembre 2025, en attendant l’arrivée de la brigade présidentielle.

Toujours dans cette dynamique, Kampadilemba Jérôme Idani, a contacté un promoteur de conduite d’engins lourds afin que ses apprenants puissent contribuer au nivellement des alentours du marché central.

La commune prévoit également de mettre à disposition un chargeur en instance de réception.

Deux sites ont été offerts à Faso Mêbo, dont un entièrement clôturé.

Des visites de terrain ont été régulièrement effectuées par le premier magistrat pour encourager les équipes et constater l’état d’avancement des travaux.

Le PDS Idani, a aussi salué l’engagement spontané des populations. Selon lui, de nombreuses personnes physiques et morales apportent un soutien précieux.

Certains offrent volontairement de l’eau, d’autres de la nourriture, tandis que des femmes, des hommes et même des élèves viennent prêter main-forte aux équipes de Faso Mêbo.

« Je les félicite et demande que le Seigneur multiplie leurs bienfaits », a confié le PDS.

Cependant, malgré les efforts déjà consentis, des défis majeurs demeurent. C’est pourquoi le président de la délégation spéciale invite de nouveau les filles et fils de Fada N’Gourma, où qu’ils se trouvent, à faire de Faso Mêbo leur préoccupation.

« Cette initiative présidentielle n’est pas l’affaire de la mairie seule. Pour un Faso Mêbo réussi, chacun doit apporter sa contribution, quelle qu’en soit la nature », a-t-il déclaré.

Pour M. Idani, Faso Mêbo est une politique noble qui repose sur l’engagement collectif.

Il a lancé un appel particulier aux entrepreneurs du ressort territorial afin qu’ils soutiennent l’initiative, notamment par la mise à disposition de matériel en attendant l’arrivée complète de la brigade présidentielle.

Agence d’information du Burkina

KAC/HB/OO