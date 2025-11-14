BURKINA-GOURMA-FASO-MEBO-LANCEMENT

Gourma/Faso Mêbo : Le gouverneur invite la population à faire de la région du Goulmou un modèle de réussite

Fada N’Gourma, 13 nov. 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a lancé, ce jeudi 13 novembre 2025 à Fada N’Gourma, les activités de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et des populations venues des différentes provinces de la région. Il a invité la population à faire de la région, un modèle de réussite de l’initiative.

Il a salué la forte mobilisation des fils et filles du Goulmou autour de cette initiative nationale portée par le Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Le gouverneur de la région du Goulmou, a rappelé que Faso Mêbo, adoptée en conseil des ministres le 16 octobre 2024, s’inscrit dans la dynamique des six initiatives présidentielles et vise à bâtir un Burkina Faso « nouveau, digne, souverain et prospère ».

L’initiative repose, selon lui, sur deux composantes majeures : la construction d’infrastructures routières par les brigades à coûts réduits, et l’aménagement urbain à travers la construction de logements décents, l’assainissement et la création d’espaces verts.

« C’est un appel à chaque Burkinabè à être acteur de la transformation de son cadre de vie, pour que le Burkina renaisse de lui-même, par lui-même et pour lui-même », a-t-il souligné.

Ram Joseph Kafando, a rappelé la réception en septembre dernier de 764 engins destinés à plusieurs régions, dont celle du Goulmou, et salué la mobilisation déjà observée à Fada N’Gourma depuis la première rencontre d’information du 26 septembre 2025.

Il a également encouragé les populations à poursuivre leurs contributions en nature et en efforts, « car au-delà des pavés que nous posons, ce sont nos valeurs humaines qui redonneront éclat et fierté à notre cité ».

Pour joindre l’acte à la parole, M. Kafando, a remis un don d’une valeur de 7 740 000 F CFA, composé notamment de brouettes, pioches, pelles, bottes et gants, au profit du chantier de Faso Mêbo.

Prenant la parole au nom de la coordination régionale de Faso Mêbo, le lieutenant Sourabié Abdoulaye a rendu hommage au Président du Faso pour sa vision et son leadership patriotique.

« Faso Mêbo n’est pas seulement un projet d’infrastructures, c’est une révolution citoyenne, une mobilisation nationale autour d’un idéal commun », a-t-il indiqué.

Il a invité toutes les commerçants, enseignants, cultivateurs, fonctionnaires, artistes, retraités, à apporter leur pierre à l’édifice.

Selon lui, « aucune contribution n’est négligeable, ce n’est pas la quantité qui compte, mais l’esprit de solidarité.

De son côté, le Président de la délégation spéciale de la commune de Fada N’Gourma, Kampadiba Idani, a salué l’avènement de l’initiative présidentielle dans sa commune.

Il a rappelé que depuis le 30 septembre 2025, les populations se sont engagées activement dans la confection des pavés et les travaux d’assainissement, traduisant ainsi leur attachement aux valeurs de civisme et de patriotisme.

« Nous avons accompli des avancées significatives, mais nous devons aller plus loin pour faire de Fada N’Gourma un exemple de réussite de Faso Mêbo », a-t-il exhorté.

La cérémonie s’est achevée par le lancement symbolique des travaux de pavage et d’embellissement de la ville de Fada N’Gourma, sous les applaudissements d’une population fortement mobilisée pour accompagner cette dynamique nationale de développement participatif.

Agence d’information du Burkina

LNY/HB/OO