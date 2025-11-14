BURKINA-GOURMA-FASO-MEBO-PAVAGE

Gourma/ Faso Mêbo : Le gouverneur de la région du Goulmou lance les travaux de pavage

Fada N’Gourma, 13 nov. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a procédé, ce jeudi 13 novembre 2025, à la pose symbolique de pavés au marché central de Fada N’Gourma, marquant ainsi le démarrage des travaux d’embellissement dans le cadre de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo ».

En marge du lancement officiel de ladite initiative, le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a procédé, jeudi 13 novembre 2025, au pavage du marché central de Fada N’Gourma.

Il a salué les efforts consentis par la population pour la réussite de ce programme qui vise à rendre les villes du Burkina Faso plus propres, accueillantes et saines.

Le président de l’Association des commerçants du marché central, Kader Thiombiano, s’est réjoui du choix porté sur le marché central de Fada N’Gourma pour abriter la première phase des travaux.

Il a indiqué qu’avec ces activités d’embellissement, l’accès sera plus sécurisé et fluide.

Pour sa part, le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, Kampadilemba Jérôme Idani, a précisé que plusieurs autres sites bénéficieront des travaux de pavage dans la cité de Yendabli.

Il s’agit notamment des abords du marché central, du marché du secteur 7, du marché des fruits et légumes, des artères devant les deux principales compagnies de transport ainsi que de la voie reliant le lycée Diaba Lompo au palais de justice.

Ces travaux s’inscrivent dans la dynamique de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », qui entend promouvoir la salubrité urbaine et le bien-être des populations à travers des actions concrètes d’assainissement et d’embellissement des villes du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

