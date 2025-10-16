BURKINA-GOURMA-FASOMEBO-SOUTIEN

Gourma/Faso Mêbo : L’association de la veille citoyenne du Gourma soutient activement l’initiative présidentielle à travers des dons

Fada N’Gourma, 14 oct. 2025 (AIB)-L’association de la veille citoyenne du Gourma, participe activement à l’initiative présidentielle Faso Mêbo à Fada N’Gourma, à travers des dons de ciment et une participation régulière aux travaux de confection de pavés.

Selon le coordonnateur régional de la veille citoyenne du Goulmou, Mahamane K. D. Traoré, son organisation s’est engagée dès le lancement de Faso Mêbo dans la cité de Yendabli.

« Depuis l’arrivée de Faso Mêbo ici à Fada N’Gourma, nous avons décidé d’être présents chaque matin sur le site avant d’aller à nos occupations, car c’est une noble initiative que le capitaine Ibrahim Traoré a lancée dans notre région », a-t-il affirmé.

M. Traoré, a affirmé que la veille citoyenne, en tant que structure d’accompagnement du développement local, se doit de participer à toute action entrant dans le cadre de la promotion du patriotisme et de la participation citoyenne.

Le coordonnateur régional de la veille citoyenne du Goulmou, a également salué l’appel du gouverneur de la région de l’Est à l’occasion de la journée d’action patriotique placée sous le thème « Un participant, un sac de ciment ».

« Pour cette journée, nous avons contribué de façon symbolique avec cinq sacs de ciment, en attendant le lancement officiel de Faso Mêbo à Fada pour faire davantage », a-t-il ajouté.

L’initiative Faso Mêbo, portée par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, vise à promouvoir le travail communautaire, la solidarité et la construction nationale à travers des actions concrètes de développement dans les localités du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

