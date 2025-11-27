BURKINA-GOURMA-DEVELOPPEMENT-TERRITORIALE

Gourma : Fada N’Gourma, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a présidé, le mardi 25 novembre 2025 à Fada N’Gourma, la session provinciale d’aménagement et de développement durable du territoire du Gourma.

La session avait pour objectif l’examen du rapport provisoire du Schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune (SDADDC) élaboré dans le cadre du Projet d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR).

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a rappelé le contexte sécuritaire et socio-économique difficile que traverse le Burkina Faso et a appelé les participants à maintenir la vigilance tout en renforçant la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité et les Volontaires pour la défense de la patrie.

Selon lui, elle vise à vérifier la conformité du rapport aux référentiels nationaux et régionaux de planification, à examiner les aspects cartographiques, les scénarios proposés et la charte de mise en œuvre du schéma.

Le Haut-commissaire Nacanabo, a invité les acteurs provinciaux à contribuer activement afin d’enrichir le document qui servira de base à la planification locale.

La chargée du processus d’élaboration, Somda Raïssa Bila, a indiqué que le SDADDC constitue un outil de planification spatiale de long terme couvrant une période de 20 à 30 ans et proposant une vision pour le développement de la commune de Fada N’Gourma à l’horizon 2050.

Le processus, démarré en novembre 2024, a permis la production d’un rapport provisoire validé par la Commission communale d’aménagement du territoire.

L’étape provinciale vise à apprécier la cohérence globale du document avec les ambitions régionales et nationales avant sa transmission pour adoption au Conseil de délégation spéciale de la commune.

Mme Bila a expliqué que le schéma repose sur un diagnostic territorial détaillé, prenant en compte les forces, faiblesses, opportunités et contraintes de la commune, notamment celles liées à l’insécurité et aux déplacements de populations.

Le document prévoit des projections et orientations portant sur les infrastructures sociales de base, l’organisation spatiale du territoire, les équipements structurants, l’amélioration de la connectivité routière avec les communes voisines et les pays frontaliers ainsi que l’anticipation des besoins de la population à l’horizon 2050.

Elle a précisé que si le rapport est adopté, il constituera la référence pour l’ensemble des acteurs intervenant dans la commune, notamment l’administration, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, les ONG et les associations.

Le Silas Nacanabo, a salué le travail des structures techniques déconcentrées, des projets et programmes ainsi que des organisations engagées dans le développement local.

Il a encouragé les membres de la Commission provinciale à formuler des contributions pertinentes afin de consolider le document avant validation finale.

Les travaux se poursuivent en vue d’une adoption prochaine par les instances communales, étape qui permettra au schéma de devenir un instrument opérationnel d’orientation des investissements, de structuration du territoire et de coordination des interventions pour les prochaines décennies dans la commune de Fada N’Gourma.

