BURKINA-GOURMA-EDUCATION-RECOMPENSE

Gourma/Excellence scolaire : L’école primaire annexe de l’INFPE magnifie son taux de succès de 100% au CEP/2025

Fada N’Gourma, 02 juil. 2025 (AIB)-L’Institut national de formation du personnel de l’éducation (INFPE) du Goulmou, a magnifié, le mardi 1er juillet 2025 à Fada N’Gourma, l’excellence de son école primaire qui a enregistré un taux de succès de 100% au Certificat d’études primaires (CEP) de l’année 2025.

Après 8 mois de dur labeur, les acteurs de l’école primaire Annexe de l’INFPE du Goulmou, se sont distingués par leurs reluisants résultats scolaires.

Il a donc décidé de magnifier l’excellence de son école annexe, le mardi 1er juillet 2025 à Fada N’Gourma, en récompensant les élèves et les enseignants qui ont porté haut le flambeau.

La directrice de l’école annexe, Joanita W. A. Tarpaga/Diabo, a indiqué que son école a réalisé un global de promotion pour les classes intermédiaires de 96,95%, au cours de l’année scolaire 2024-2025 avec un effectif total de 496 élèves dont 271 filles et 225 garçons répartis dans 07 classes.

Au CM2, a-t-elle ajouté, avec 71 dont 29 garçons et 42 filles présentés au CEP, son école a réalisé un taux de réussite de 100%.

Selon Mme Tarpaga, ces résultats sont le fruit d’un effort conjugué, celui des acteurs intervenant de près comme de loin, des parents d’élèves, de toute l’équipe enseignante, de l’équipe d’encadrement et des élèves.

L’enseignante titulaire de la classe du CM2, Isabelle T. Sandamba, a souligné, que le secret de leur taux de succès au CEP/2025, résulte du fait qu’elle a tissé de l’amitié avec ses élèves, instauré des principes de travail et a maximisé sur les travaux de groupes.

Les 5 meilleurs élèves de chaque classe ont reçu une récompense composée de kits scolaires, le 1er garçon et la 1ère fille au CEP, ont reçu chacun un vélo.

Le directeur régional de l’INFPE du Goulmou, Djama Hubert Amidou Thiombiano, a expliqué que l’organisation de cette journée d’excellence se justifie au regard de l’engagement, l’assiduité, la ponctualité et la régularité à la tâche dont ont fait montre les acteurs qui ont animé la vie de son école annexe durant cette année scolaire.

Il a précisé que les hautes performances réalisées dans toutes les classes ont aussi milité à l’organisation de cette cérémonie solennelle de récompense et de clôture des activités pédagogiques de l’école annexe.

M. Thiombiano, a salué les efforts des enseignants, des partenaires sociaux et de l’administration, qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à l’obtention de ces reluisants résultats.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/ar