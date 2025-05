BURKINA-GOURMA-ELEVAGE-ECONOMIE

Gourma/Elevage : FASO KOSAM lance ses activités pour renforcer la production des produits laitiers

Fada N’Gourma, 17 mai 2025 (AIB)-Le ministre d’Etat, ministre en charge des Ressources animales, le Commandant Ismaël Sombié, à la tête d’une délégation ministérielle, a lancé, le vendredi 16 mai 2025 à Fada N’Gourma, les activités de l’agence FASO KOSAM, pour booster la capacité de production des produits laitiers et des ressources animales et halieutiques.

Avec l’arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le gouvernement burkinabé s’est lancé dans la quête de la souveraineté totale du pays des hommes intègres.

Ainsi, le secteur agrosylvopastoral occupe une place de choix dans l’accession de cette souveraineté tant souhaité par le peuple burkinabé.

C’est dans ce contexte que les hautes autorités de ce pays ont créé par décret, FASO KOSAM comme une société d’Etat à caractère industriel le 23 décembre 2023 suite à la nationalisation de la Société de production de lait et de produits laitiers (SOPROLAIT-SA).

L’agence FASO KOSOM de Fada N’Gourma remplace l’unité de transformation de lait connue sous l’appellation « lait du Gulmu » de Fada N’Gourma qui a été inaugurée le 01 avril 2003 et a cessé de fonctionner en juin 2024 suite à d’énormes difficultés.

Selon le ministre délégué auprès du ministre en charge des Ressources animales, Dr Amadou Dicko, le lancement des activités de cette agence s’inscrit dans la promotion des filières porteuses comme le lait.

Le ministre délégué a rappelé que le Burkina Faso importe plus de 17 milliards de F CFA chaque année.

Donc, a-t-il soutenu, l’objectif visé par la création de l’agence FASO KOSAM est de limiter les importations afin qu’on puisse produire le lait en quantité, le transformer et le commercialiser tout en créant des emplois décents dans le domaine de la production laitière et de la transformation.

Pour booster ce secteur, Dr Amadou Dicko, a ajouté que bientôt une campagne d’insémination pour améliorer la production de lait et les campagnes de vaccination contre les maladies qui paralysent ce secteur seront lancées.

La transformatrice de produits laitiers et responsable de la coopérative simplifiée « YEMPABOU FADA », Pendo Maiga, s’est réjouit du lancement des activités de FASO KOSAM.

Pour elle, cette agence est venue pour aider les producteurs de Fada N’Gourma et de la région de l’Est en général.

Pendo Maiga, a salué cette initiative gouvernementale et s’est engagée à accompagner cette agence.

L’agence FASO KOSOM de Fada N’Gourma est doté d’un appareil industriel d’une capacité nominale de transformation de 3 000 litres de lait par jour.

Elle comprend un atelier de production composé entre autres, d’une salle de réception, de fabrication, d’une beurrerie, d’un laboratoire, et d’une chambre froide.

On y trouve également des bureaux, une boutique de vente directe des produits laitiers aux consommateurs, un dispositif de traitement des eaux usées et de deux forages équipés.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo