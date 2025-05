BURKINA-GOURMA-EDUCATION-ALIMENTATION

Gourma/Education : Une association offre des repas par jour ouvrable à des élèves déplacés internes

Fada N’Gourma, 21 mai 2025 (AIB)-L’école primaire du secteur 11 «D» de Fada N’Gourma, a bénéficié, à compter du mercredi 21 mai 2025 pendant 18 mois, un repas par jour ouvrable. Ce don de l’association Tin-Ba s’inscrit dans sa volonté de renforcer la résilience des élèves déplacés internes.

C’est dans le déroulement du programme au profit des populations des parcs W, Arly et Pendjari dont la plupart se sont déplacées à cause de l’insécurité, que l’association Tin-Ba, au regard de l’urgence, a entrepris de servir 1 260 000 repas aux élèves déplacés internes, aux personnes déplacées internes et aux enfants de 6 à 59 mois dans les zones d’accueil.

Le lancement de ce projet a eu lieu à l’école primaire publique du secteur 11 « D », qui va bénéficier de ces repas par jour, à compter du mercredi 21 mai 2025 pendant 18 mois.

Pour le directeur exécutif de l’association Tin-Ba, Yempabou Coultiaty, par ce projet sa structure vise à renforcer la résilience des élèves déplacés internes dont la plupart viennent des villages riverains des parcs W, Arly et Pendjari.

Il a ajouté également qu’à travers ces activités culinaires dans les écoles, sa structure veut assurer des conditions optimales d’apprentissage, car selon lui, un enfant affamé ne peut pas être réceptif ni donner des bonnes performances d’apprentissage.

« Pour les repas journaliers des élèves, les mets seront constitués de riz gras amélioré au moringa, riz sauce aux feuilles de moringa et de repas faits à base de Mungbing », a précisé M. Couldiaty.

Le directeur exécutif de l’association Tin-Ba, a déclaré que ces mets seront cuisinés quotidiennement par un personnel de 20 femmes de son association.

La directrice de l’école primaire du secteur 11 « D », Djamila Possanou Thiombiano/Dayamba, a ajouté que son établissement compte pour cette année scolaire 1 649 élèves dont 1 311 élèves déplacés internes répartis dans 20 salles de classe.

Elle a précisé que son école a bénéficié de plusieurs accompagnements de l’association dont des kits scolaires, 20 arbres pour le reboisement de l’école, l’appui technique pour le jardinage et d’une prise en restauration des élèves et enseignants lors de la visite touristique dans le jardin botanique de l’Association Tin-Ba.

M. Thiombiano a ajouté, que son école a eu l’accompagnement de ladite association avec une enveloppe de 270 000 F CFA et 30 kits scolaires pour l’organisation de l’excellence scolaire passée.

L’élève Elisa Guitanga a exprimé au nom de ses camarades, la gratitude au secrétaire exécutif de Tin-Ba pour son engagement constant à améliorer les conditions de travail des écoliers.

L’Association Tin-Ba exécute le programme « Réserve de biosphère transfrontalière W, Arly, Pendjari », depuis 2020.

Dans son déroulement, elle fait la promotion de certaines chaînes de valeurs ajoutées qui apportent beaucoup de nutriments pour l’alimentation des populations riveraines des parcs W, Arly et Pendjari et des revenus.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo