Gourma/Education : Le nouveau CCEB de Fada appelle à former une chaîne solide pour relever les défis éducatifs

Fada N’Gourma, 25 nov. 2025 (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, Kampadiba Idani, a installé, le mardi 25 novembre 2025, Lamoudi Tankoano, dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Fada N’Gourma 2. Il a appelé les acteurs à former une chaîne solide pour relever les défis éducatifs.

Nommé par arrêté du 12 novembre 2025, Lamoudi Tankoano, a été installé, le mardi 25 novembre 2025, dans ses fonctions de Chef de la circonscription d’éducation de Base (CCEB) de Fada N’Gourma 2. a été officiellement installé ce par le préfet.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Fada N’Gourma, Kampadiba Idani, a rappelé les missions essentielles dévolues au responsable d’une CEB.

Il s’agit entre autres d’assurer l’appui-conseil aux autorités départementales en matière d’éducation et d’alphabétisation, d’organiser l’encadrement pédagogique et administratif et d’élaborer et coordonner le programme annuel de travail de la CEB.

M. Idani, a également souligné la nécessité de renforcer le dialogue avec les partenaires de l’éducation, d’améliorer les conditions de travail des agents et de promouvoir la cantine endogène.

Au nom du ministre en charge de l’Enseignement de base, il a félicité le nouveau responsable et l’a invité à exercer sa fonction avec engagement et efficacité.

Le nouveau CCEB, Lamoudi Tankoano, a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui.

Il a rendu hommage à son prédécesseur pour les acquis engrangés et la dynamique de travail instaurée au sein de la CEB de Fada N’Gourma 2.

« Votre passage à la tête de cette circonscription a laissé une empreinte indélébile et un héritage solide sur lequel il nous revient de bâtir », a-t-il déclaré, saluant les résultats enregistrés tant sur le plan pédagogique qu’administratif.

M. Tankoano, a également remercié ses anciens collaborateurs de la CEB Fada 1 pour l’expérience partagée qui a contribué à façonner sa vision.

Il s’est engagé à poursuivre les actions déjà amorcées, tout en mettant en œuvre les réformes initiées par le gouvernement.

M. Tankoano a appelé l’ensemble des acteurs éducatifs-encadreurs pédagogiques, personnels administratifs, directeurs d’écoles, enseignants, parents d’élèves et partenaires, à une mobilisation générale pour offrir une éducation de qualité, inclusive et résiliente.

« Ensemble, formons une chaîne solide pour relever le défi de l’éducation dans notre circonscription. Seul, je ne peux rien, mais avec vous, nous pouvons tout », a-t-il insisté.

Lamoudi Tankoano, a formulé un vœu pour la reconquête du territoire national et le retour de la paix, condition indispensable selon lui à l’épanouissement du système éducatif.

Agence d’information du Burkina

LNY/KAC/HB/OO