Gourma/Conférence : La commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel échange avec les forces vives

Fada N’Gourma, le 04 nov. 2025 (AIB)-Le président de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CES), Bassolma Bazié, a animé, ce mardi 04 novembre 2025 à Fada N’Gourma, une conférence régionale d’information et de sensibilisation sur les missions assignées à cette structure, en présence des autorités administratives, militaires, paramilitaires ainsi que des forces vives du Goulmou.

Selon lui, cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de rapprochement entre la commission et les populations, en vue d’expliquer les décisions prises par les chefs d’État dans le cadre de la construction de la Confédération des Etats du Sahel, créée le 6 juillet 2024 à Niamey.

Dans les textes fondateurs, les Etats membres de l’Alliance du Sahel ont convenu de mettre en place, dans chaque pays, une commission nationale chargée de la mise en œuvre des décisions, de la proposition d’actions de renforcement, de la communication et de l’élaboration d’un programme d’activités.

« Cette commission nationale a pour mission de mener des études prospectives et de formuler des propositions sur l’évolution vers la confédération », a indiqué M. Bazié.

La conférence vise également à faire comprendre aux populations les objectifs poursuivis par la CES, tout en suscitant leur soutien afin de permettre aux dirigeants de porter cette initiative régionale dans l’intérêt commun.

Pour le conférencier, le Burkina Faso se trouve engagé dans un processus de reconquête de sa souveraineté.

«Nous sommes sur un front de combat pour conquérir notre souveraineté politique, économique, sécuritaire et culturelle. Les Burkinabè doivent comprendre qu’on ne pourra l’avoir que dans l’unité, l’engagement, la détermination, la discipline et le patriotisme», a-t-il déclaré.

L’administrateur des lycées et collèges, Abdoulaye Zallé, a salué la pertinence des échanges.

« Le message de Bassolma était formidable. Ce que j’ai apprécié, c’est le cours d’histoire. Il nous a rappelé d’où nous venons, ce que nous avons subi en tant qu’Africains et en tant que Burkinabè», a-t-il confié.

M. Zallé, a indiqué que M. Bazié a parlé des péripéties vécues jusqu’à nos jours et a demandé de regarder dans le rétroviseur « avant de nous regarder dans le miroir et de nous poser la question : qu’est-ce que nous pouvons faire pour notre pays ? ».

La rencontre a pris fin dans un climat d’adhésion et d’échanges, témoignant de l’intérêt des populations pour la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel.

